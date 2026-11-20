В связи со вчерашней трагедией хочу выразить соболезнования семьям погибших, всей Грузии. Эта трагедия потрясла всю страну, — заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе в университетской клинике Ингороква, где он навестил детей, пострадавших в результате взрыва в Поничала.

По словам премьера, состояние здоровья детей удовлетворительное.

«Мы навестили детей, которые проходят лечение в этой клинике. Мы рады, что их состояние удовлетворительное, о них заботятся врачи. Спасибо им. С детьми работают психологи, что также очень важно. В связи со вчерашней трагедией я хочу выразить соболезнования семьям погибших, всей Грузии. Эта трагедия потрясла всю страну. Спасибо всем, кто был задействован в поисковых работах, каждому сотруднику Министерства внутренних дел, пожарным-спасателям, министру ВД, службам мэрии. Они сделали максимум, и спасибо им», — отметил премьер.