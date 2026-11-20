Кобахидзе: Спасибо каждому сотруднику МВД, спасателям, министру ВД, службам мэрии, они сделали максимум
В связи со вчерашней трагедией хочу выразить соболезнования семьям погибших, всей Грузии. Эта трагедия потрясла всю страну, — заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе в университетской клинике Ингороква, где он навестил детей, пострадавших в результате взрыва в Поничала.
По словам премьера, состояние здоровья детей удовлетворительное.
«Мы навестили детей, которые проходят лечение в этой клинике. Мы рады, что их состояние удовлетворительное, о них заботятся врачи. Спасибо им. С детьми работают психологи, что также очень важно. В связи со вчерашней трагедией я хочу выразить соболезнования семьям погибших, всей Грузии. Эта трагедия потрясла всю страну. Спасибо всем, кто был задействован в поисковых работах, каждому сотруднику Министерства внутренних дел, пожарным-спасателям, министру ВД, службам мэрии. Они сделали максимум, и спасибо им», — отметил премьер.
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