Абесадзе: Без коррупции проблема аварийных домов решалась бы в 3-4 раза быстрее
Юрист Ираклий Абесадзе выступает с критической оценкой расходов действующих бюджетных программ по решению проблемы аварийных домов в Тбилиси и деятельности мэрии столицы. По его словам, в условиях некоррумпированного управления искоренение данной проблемы было бы возможно в три или четыре раза более быстрыми темпами.
Согласно данным, опубликованным Ираклием Абесадзе, в Тбилиси по части аварийных домов реализуются две основные бюджетные программы:
- Укрепление аварийных домов: в 2018-2025 годах, за 8-летний период пребывания Кахи Каладзе на посту мэра, на программу в совокупности было израсходовано 87,742,800 лари, в результате чего полностью или частично было укреплено 269 зданий.
- Замена аварийных домов: в рамках стартовавшей в 2022 году программы в 2022-2025 годах суммарно израсходовано 19,081,700 лари.
Абесадзе сравнивает указанный бюджет со средствами, потерянными в предполагаемых коррупционных схемах. В частности, по его словам, предположительно присвоенных только из проекта модернизации вагонов метро 41,105,298 лари было бы достаточно для увеличения программы укрепления аварийных домов на 50% (что обеспечило бы дополнительное укрепление примерно 100 зданий) либо для утроения программы замены.
Кроме того, Ираклий Абесадзе обращает внимание на факты присвоения средств по другим направлениям — в том числе на предполагаемые 60 миллионов лари в рамках одного контракта на закупку автобусов (в случае подтверждения следствием). По его оценке, коррупция является частью политики «Грузинской мечты», что ставит под прямой риск жизни граждан.
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