Посольство Венгрии выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате взрыва в Тбилиси
Посольство Венгрии в Грузии выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате взрыва, произошедшего в Тбилиси, в районе Поничала.
Как отмечается в соболезновании, распространённом посольством, Венгрия выражает солидарность с населением Грузии.
«Наши мысли с людьми, пережившими эту страшную трагедию. Желаем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления, а всем, кто переживает этот тяжёлый период, — сил и стойкости. В этот тяжёлый час Венгрия выражает солидарность с населением Грузии», — говорится в соболезновании.
В результате взрыва газа, произошедшего 19 ноября в жилом доме в Поничала, обрушилась часть здания. В результате происшествия погибли шесть человек, пятеро пострадавших были доставлены в клиники, трое из них остаются в медицинских учреждениях.
Распоряжением правительства Грузии 22 ноября 2026 года объявлено днём траура.
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