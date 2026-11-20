Посольство Венгрии в Грузии выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате взрыва, произошедшего в Тбилиси, в районе Поничала.

Как отмечается в соболезновании, распространённом посольством, Венгрия выражает солидарность с населением Грузии.

«Наши мысли с людьми, пережившими эту страшную трагедию. Желаем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления, а всем, кто переживает этот тяжёлый период, — сил и стойкости. В этот тяжёлый час Венгрия выражает солидарность с населением Грузии», — говорится в соболезновании.