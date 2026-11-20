«Мы глубоко скорбим в связи с трагическим происшествием, случившимся в Тбилиси, в Поничала», — говорится в заявлении посольства США в Грузии.

Посольство выражает соболезнования семьям погибших.

«Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших. Особую благодарность выражаем спасателям, чей самоотверженный труд, сострадание и искренняя радость от спасённых человеческих жизней на фоне этой трагедии никого не оставили равнодушным», — отмечается в соболезновании посольства.