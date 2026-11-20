Посольство Украины в Грузии выражает соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в жилом доме в Поничала.

Как отмечается в распространённом посольством послании с соболезнованиями, Украина выражает солидарность Грузии и грузинскому народу.

«Посольство Украины в Грузии выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших в результате трагического взрыва в жилом доме в районе Поничала в Тбилиси. Мы разделяем боль грузинского народа в связи с этой трагедией и желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления. В этот скорбный час Украина выражает солидарность Грузии и грузинскому народу», — говорится в послании.