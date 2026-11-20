Посольство Украины выражает соболезнования семьям и родственникам погибших в результате взрыва в Поничала
Посольство Украины в Грузии выражает соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в жилом доме в Поничала.
Как отмечается в распространённом посольством послании с соболезнованиями, Украина выражает солидарность Грузии и грузинскому народу.
«Посольство Украины в Грузии выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших в результате трагического взрыва в жилом доме в районе Поничала в Тбилиси. Мы разделяем боль грузинского народа в связи с этой трагедией и желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления. В этот скорбный час Украина выражает солидарность Грузии и грузинскому народу», — говорится в послании.
В результате взрыва газа, произошедшего 19 ноября в жилом доме в Поничала, обрушилась часть здания. В результате происшествия погибли шесть человек, пятеро пострадавших были доставлены в клиники, трое из них остаются в медицинских учреждениях.
Распоряжением правительства Грузии 22 ноября 2026 года объявлено днём траура.
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