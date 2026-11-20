28 ноября принадлежит всем. Главное — проявить единую силу там, где очаг протеста — у парламента, — об этом пишет пятый президент Саломе Зурабишвили.

Зурабишвили призывает общество прийти на акцию, запланированную на 28 ноября.

«28 ноября принадлежит всем, и выйти на отдельные локации может каждый, однако главное — проявить единую силу там, где очаг протеста — у парламента, и где мы непременно очень скоро отпразднуем победу!