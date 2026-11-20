Саломе Зурабишвили: Проявим единую силу там, где очаг протеста — у парламента
28 ноября принадлежит всем. Главное — проявить единую силу там, где очаг протеста — у парламента, — об этом пишет пятый президент Саломе Зурабишвили.
Зурабишвили призывает общество прийти на акцию, запланированную на 28 ноября.
«28 ноября принадлежит всем, и выйти на отдельные локации может каждый, однако главное — проявить единую силу там, где очаг протеста — у парламента, и где мы непременно очень скоро отпразднуем победу!
28-го все вместе!» — пишет Саломе Зурабишвили в «Фейсбуке».
Напомним, 28 ноября исполняется два года с тех пор, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о решении властей «Грузинской мечты» поставить на паузу отношения с Евросоюзом до конца 2028 года. В связи с этой датой 28 ноября в Тбилиси анонсирована акция протеста.
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