Никол Пашинян выразил соболезнования в связи с трагедией в Поничала
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования семьям погибших в трагедии в Поничала.
«Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в результате трагического взрыва в Тбилиси и желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Армения выражает солидарность с правительством и народом Грузии в этот тяжелый период», – написал Пашинян в социальной сети.
19 ноября в Поничала произошел взрыв газа в жилом корпусе, в результате которого обрушилось здание. В результате происшествия погибли шесть человек, пятеро пострадавших были доставлены в больницы, трое из них остаются в стационаре.
По распоряжению правительства Грузии 22 ноября 2026 года объявлено днем траура.
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