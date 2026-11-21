Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования семьям погибших в трагедии в Поничала.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в результате трагического взрыва в Тбилиси и желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Армения выражает солидарность с правительством и народом Грузии в этот тяжелый период», – написал Пашинян в социальной сети.

19 ноября в Поничала произошел взрыв газа в жилом корпусе, в результате которого обрушилось здание. В результате происшествия погибли шесть человек, пятеро пострадавших были доставлены в больницы, трое из них остаются в стационаре.

По распоряжению правительства Грузии 22 ноября 2026 года объявлено днем ​​траура.