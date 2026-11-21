«В нашей стране будут осуществлены дополнительные инвестиции в энергетический сектор, чтобы полностью удовлетворять внутреннее потребление за счёт электроэнергии, генерируемой в Грузии, а в дальнейшем продолжить экспорт грузинской электроэнергии в регион, а также в страны Европейского союза. В этом контексте мы, конечно, говорили о стратегических проектах, которые реализует Грузия, в том числе о проектах линий электропередачи и сетей, а также о проекте подводного кабеля через Чёрное море», — заявила министр экономики.

По словам вице-премьера, в рамках министерского форума особое внимание было уделено стратегическим проектам, которые реализует Грузия.

На энергетическом министерском форуме, состоявшемся в Варшаве, у нас была возможность подробно рассказать о положительной динамике, наблюдаемой в энергетическом секторе нашей страны — Мы говорили о десятилетнем плане действий и стратегии, которые предусматривают достижение полной энергетической самодостаточности нашей страны в электроэнергетическом секторе по истечении 10 лет, — заявила вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.

Кроме того, вице-премьер подчеркнула особую значимость проекта подводного кабеля через Чёрное море с точки зрения развития энергосистемы Грузии.

«Он напрямую соединит энергетический рынок Грузии с энергетическим рынком Европы, и у нас появится возможность экспортировать электроэнергию, произведённую в Грузии, на рынок Европейского союза», — отметила Мариам Квривишвили.

Вместе с тем, по словам министра, Грузия играет особую роль и в энергетическом секторе, связывая Европу с Азией посредством стратегической инфраструктуры — будь то газо- или нефтепроводы, а также сети электропередачи.

«Всего несколько дней назад мы подписали новое региональное соглашение, предусматривающее сотрудничество Грузии, Болгарии, Азербайджана и Турции в целях дальнейшего развития наземных сетей электропередачи, чтобы обеспечить последующий экспорт электроэнергии, произведённой в Азербайджане и Грузии, в Турцию и страны Европейского союза», — заявила Квривишвили.

По её словам, Грузия активно участвует в региональных энергетических проектах.

«Грузия продолжит выступать одним из партнёров, участников и создателей важного регионального проекта — проекта зелёной энергетики и кабеля, который, в свою очередь, объединяет Азербайджан, Грузию, Венгрию и Румынию. У нас также появится возможность экспортировать грузинскую электроэнергию на рынок Европейского союза посредством этого проекта», — заявила министр экономики.

Кроме того, как отметила Мариам Квривишвили, в рамках министерского форума особый акцент был сделан на стратегической роли и географическом положении Грузии, в том числе с точки зрения энергетической взаимосвязанности.

«Наша страна исторически обеспечивает связь между Европой и Азией. В этом контексте мы играем особую роль и в энергетическом секторе, когда Грузия посредством стратегической инфраструктуры — будь то газо- или нефтепроводы, а также сети электропередачи — связывает Европу с Азией», — заявила вице-премьер.