Мачавариани: Не думаю, что какая-либо страна-кандидат довольна тем, что сейчас заявляет ЕС, это совершенно безответственная позиция
По словам депутата парламента Грузии от “Грузинской мечты” Левана Мачавариани, со стороны ЕС делаются настолько безответственные и несерьезнные заявления, что возникает вопрос, действительно ли ЕС хочет расширения.
Мачавариани задали вопрос об информации Euronews, согласно которой послы ЕС поддержали введение десятилетнего испытательного срока для новых членов, который предусматривает приостановление права голоса в случае нарушений.
«Это совершенно непонятное решение. Иногда они говорят о 15-летнем, иногда о 10-летнем испытательном сроке. Иногда заявляют, что если страна-кандидат хочет вступить в ЕС, то должны быть запрещены отношения с нынешней администрацией США. Такие заявления настолько несерьезнные, что прямо ставят под сомнение, хотят ли они реального расширения или нет. Настоящий вопрос заключается именно в этом. Лучший пример — Украина. Ей много раз обещали, что после 2022 года она сможет вступить в Европейский союз в ускоренном порядке, три или четыре раза. И по сей день ей говорят, что непонятно, в какие сроки могут начаться обсуждения членства Украины. Соответственно, это совершенно безответственные заявления, безответственная позиция, и я не думаю, что какая-либо страна-кандидат довольна тем, что сейчас анонсирует Европейский союз», — отметил Мачавариани.
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