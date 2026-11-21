Мэрия Батуми планирует задействовать минимум 50 человек для отлова беспризорных коров на улицах города в 2027 году. Соответствующее требование включено в тендер на уборку города стоимостью 15,4 млн лари ($5,9 млн), который уже объявили муниципальные власти, сообщает издание Batumelebi.

Закупка охватывает уборку улиц, парков, площадей, дворов и пляжной зоны на весь 2027 год — с 1 января по 31 декабря. Согласно техническому заданию, победитель тендера обязан полностью пресекать передвижение крупного рогатого скота в Батуми в его прежних границах.

На присоединенных территориях —улице Фридона Халваши, в Гонио-Квариати и поселке Чакви — подрядчику придется вести ежедневный мониторинг центральных улиц и трасс: с 08:00 до 21:00 в летний период (с 1 мая по 30 сентября) и с 09:00 до 19:00 в другое время.