Мэрия Батуми будет бороться с коровами на улицах города
Мэрия Батуми планирует задействовать минимум 50 человек для отлова беспризорных коров на улицах города в 2027 году. Соответствующее требование включено в тендер на уборку города стоимостью 15,4 млн лари ($5,9 млн), который уже объявили муниципальные власти, сообщает издание Batumelebi.
Закупка охватывает уборку улиц, парков, площадей, дворов и пляжной зоны на весь 2027 год — с 1 января по 31 декабря. Согласно техническому заданию, победитель тендера обязан полностью пресекать передвижение крупного рогатого скота в Батуми в его прежних границах.
На присоединенных территориях —улице Фридона Халваши, в Гонио-Квариати и поселке Чакви — подрядчику придется вести ежедневный мониторинг центральных улиц и трасс: с 08:00 до 21:00 в летний период (с 1 мая по 30 сентября) и с 09:00 до 19:00 в другое время.
«Для этого претендент должен разместить в Батуми и на центральных магистралях не менее 50 пастухов и обеспечить отлов безнадзорно передвигающегося скота. Не позднее чем через месяц после подписания договора он должен представить куратору дислокацию пастухов и график их работы», — говорится в тендерной документации.
У мэрии Батуми был аналогичный контракт и на 2026 год. Его стоимость составляла 14,35 млн лари, а подрядчиком выступала муниципальная компания «Сандасуптавеба».
Согласно Кодексу об административных правонарушениях Грузии, за выгул или бесконтрольное нахождение крупного рогатого скота в черте города владельцу грозит штраф 250 лари, а на бульваре, в парке, сквере или на пляже — 500 лари. Безнадзорных животных отправляют на спецплощадку и возвращают хозяевам только после оплаты штрафа, транспортировки и содержания.
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