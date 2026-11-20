Натия Тамазашвили: Бывший премьер намерен продолжить правовую борьбу
По заявлению адвоката обвиняемого в коррупционном преступлении бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили — Натии Тамазашвили, судебные процессы над Ираклием Гарибашвили были открыты благодаря общественному давлению.
Как поясняет Тамазашвили, бывший премьер намерен продолжить правовую борьбу.
«Честно говоря, в связи с открытием было принято логичное решение. Мы и на прошлом заседании категорически не соглашались с закрытием. Я думаю, общественное давление привело к этому результату, который мы получили сегодня, и заседание было открыто», — заявляет Тамазашвили.
Вместе с тем, по словам адвоката, в условиях справедливого суда в отношении Ираклия Гарибашвили должен быть вынесен оправдательный приговор.
«Я не могу сказать, что изменилось, это, вероятно, покажут следующие заседания. Я думаю, в конечном итоге эти судебные процессы принесут результат, и в условиях справедливого суда должен быть вынесен оправдательный приговор», — заявила Тамазашвили.
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