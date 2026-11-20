Посольство Китая в Грузии выражает соболезнования семьям погибших в результате взрыва, произошедшего в Тбилиси, в районе Поничала.

Об этом говорится в соболезновании, распространённом посольством.

«Посольство Китая в Грузии выражает скорбь в связи со взрывом, произошедшим в жилом доме в Поничала, приносит соболезнования семьям погибших и желает пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в соболезновании посольства.