Прокурор объясняет, почему судебный процесс по делу Ираклия Гарибашвили проходит в открытом режиме
В начале процесса суд по собственной инициативе отметил, что, исходя из принципа публичности, счел необходимым продолжить данный процесс в публичном режиме, соответственно, это было решение, принятое судом, — заявила прокурор Ани Лекиашвили в беседе с журналистами.
По ее словам, по уголовному делу Ираклия Гарибашвили сегодня состоялось первое судебное заседание, касавшееся рассмотрения по существу; в частности, сторона обвинения произнесла вступительное слово, также правом на вступительное слово воспользовалась сторона защиты.
«В начале процесса суд по собственной инициативе отметил, что, исходя из принципа публичности, счел необходимым продолжить данный процесс в публичном режиме, соответственно, это было решение, принятое судом.
Уголовно-процессуальный кодекс Грузии считает, что заседание может быть закрыто, в том числе может быть открытым по инициативе суда или по ходатайству стороны. Сегодня уже суд сам принял решение, это исключительно решение суда, здесь стороны протеста не выражали, соответственно, это принято исключительно им, и ему известно, что легло этому в основу. Однако суд сам пояснил, что это был принцип публичности.
На данном этапе судебные заседания полностью публичны, в будущем, если возникнет вероятность того, что может быть озвучена подобного рода информация [материалы, содержащие тайну, оглашение секретной информации при опросе свидетелей], суд может счесть необходимым частичное или полное закрытие, однако на данном этапе в этом нет необходимости», — отметила Ани Лекиашвили.
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