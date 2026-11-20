В начале процесса суд по собственной инициативе отметил, что, исходя из принципа публичности, счел необходимым продолжить данный процесс в публичном режиме, соответственно, это было решение, принятое судом, — заявила прокурор Ани Лекиашвили в беседе с журналистами.

По ее словам, по уголовному делу Ираклия Гарибашвили сегодня состоялось первое судебное заседание, касавшееся рассмотрения по существу; в частности, сторона обвинения произнесла вступительное слово, также правом на вступительное слово воспользовалась сторона защиты.

«В начале процесса суд по собственной инициативе отметил, что, исходя из принципа публичности, счел необходимым продолжить данный процесс в публичном режиме, соответственно, это было решение, принятое судом.