Иванишвили выразили соболезнования семьям погибших и «всей Грузии»
Бидзина и Екатерина Иванишвили «выражают глубокую скорбь» в связи с трагедией, произошедшей в Поничала.
В заявлении, которое распространяет партия «Грузинская мечта», отмечается, что семьям приобретут и передадут жилые квартиры.
«Выражаем глубокую скорбь в связи с произошедшей в Поничала трагедией, которая унесла жизни 6 человек. Соболезнуем семьям погибших и всей Грузии в связи с этой огромной болью. В результате произошедшего несчастного случая 28 семей остались без жилья, в связи с чем мы с супругой приняли решение приобрести для этих семей жилые квартиры и передать их им. Это та небольшая помощь, которую мы хотим оказать пострадавшим в результате этой огромной трагедии. Еще раз выражаем соболезнования всей Грузии», — говорится в заявлении.
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