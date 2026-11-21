«Я знаю, что значит утром спешить на работу, отвозить ребенка в школу, а вечером, устав после рабочего дня, хотеть поскорее вернуться домой, но вместо этого стоять в пробке. Это, конечно, не просто транспортная проблема. Это потерянное людьми время, нервы и те часы, которые они могли бы провести со своими семьями, детьми и близкими», — сказал Каладзе.

В прямом эфире в Facebook Каладзе признал правоту уставших от заторов горожан, но предупредил: без ставки на общественный транспорт и отказа от «сиюминутного комфорта» город ждет еще более тяжелый кризис.

За последние девять лет количество автомобилей в Тбилиси удвоилось, и расширение дорог или строительство новых развязок проблему пробок уже не решат. С таким заявлением выступил мэр грузинской столицы Каха Каладзе, отвергнув обвинения в том, что коллапс стал следствием существующей транспортной политики мэрии.

Главной причиной ежедневных заторов мэр назвал взрывной рост автопарка. По его словам, если в 2017 году в столице было зарегистрировано около 474 тысяч транспортных средств, то ко второму кварталу 2026 года эта цифра достигла 948 тысяч.

Ситуацию усугубляет статус Тбилиси как главного делового центра страны: каждый день в столицу съезжаются тысячи жителей регионов на работу, учебу и по бизнесу, а значительная часть машин круглосуточно занята в такси и коммерческих перевозках.

«Мы никому не запрещаем передвигаться на собственном автомобиле, но должны понимать одну простую вещь: пространство городских улиц не бесконечно», — подчеркнул Каладзе.

Мэрию регулярно критикуют за сужение проезжей части ради автобусных полос и велодорожек. Каладзе признал прямую ответственность муниципалитета за управление транспортной системой, но призвал разграничивать причины проблемы и шаги, которые предпринимаются для ее решения. По его словам, исторический центр, сложный рельеф и плотная застройка физически не позволяют бесконечно расширять улицы за счет сноса зданий и вырубки зеленых зон.

«Международный опыт показал, что простое выделение большего пространства для автомобилей не является способом долгосрочного решения проблемы пробок», — заявил мэр.

В качестве доказательства он привел развязку на площади Героев — даже построенные там эстакады сегодня не справляются с потоком машин. Та же картина на широкой аллее Агмашенебели, где движение все равно встает в местах сужения дороги. Каладзе сослался на эффект так называемого индуцированного спроса: любая новая полоса или развязка лишь притягивает дополнительный трафик, и вскоре пробки возвращаются. При этом мэр уточнил, что полностью от новых дорог город не отказывается — их будут строить там, где необходимость подтверждают расчеты и транспортное моделирование.

Вот уже почти десять лет Тбилиси пытается перейти на европейскую мультимодальную модель, где улица принадлежит не только водителям, но и пешеходам, пассажирам и велосипедистам. Каладзе считает, что власти добились определенных успехов в этом направлении.

«Наверное, все помнят, что раньше ходить по тротуарам было практически невозможно. Проспект Чавчавадзе — хороший тому пример. Тротуары были заставлены автомобилями, мать не могла даже погулять с ребенком в коляске», — напомнил градоначальник.

Как говорит мэр, по принципу мультимодальности уже обновили проспекты Чавчавадзе, Церетели, Кетеван Цамебули и Меликишвили, а сейчас идет реконструкция проспекта Руставели.

Главный же упор власти делают на общественный транспорт. Каладзе говорит, что автобусный парк уже полностью обновлен — сейчас на линиях работают 1 059 автобусов и 1 000 микроавтобусов, а с донорами ведут переговоры о закупке еще 200 единиц транспорта. При этом разрозненные выделенки планируют замкнуть в единую сеть, чтобы автобусы ходили строго по расписанию. Параллельно в метрополитене готовятся к ремонту станций и поэтапной поставке из Китая 111 новых вагонов, которые заменят 25 устаревших составов. Кроме того, в сентябре 2026 года мэрия подписала контракт на 287,6 млн лари с турецкой компанией EmreRay на строительство новой трамвайной линии от густонаселенного Диди Дигоми до станции метро «Дидубе». Запустить движение рассчитывают до 2030 года. Наряду с этим продолжаются исследования по возможному задействованию железнодорожного коридора под городскую электричку и проектированию объездных дорог столицы.

«Мы хотим, чтобы граждане выбирали общественный транспорт не потому, что мы запретили им передвигаться на собственном автомобиле, а потому, что поездка на автобусе, метро или трамвае будет для них более комфортной, быстрой и надежной», — пояснил Каладзе, признав, что поменять привычки, складывавшиеся десятилетиями, за один день невозможно.

Нынешнее заявление заметно мягче прежней риторики градоначальника. На прошлой неделе в интервью телеканалу «Имеди» Каладзе прямо допускал, что в будущем Тбилиси может пойти на непопулярные меры — вплоть до платного въезда в отдельные районы (по примеру европейских столиц) или допуска машин на дороги через день по четным и нечетным номерам.

В новом обращении Каладзе говорил более обтекаемо, не упоминая конкретных ограничений, которые могут ввести в будущем

«Одно совершенно ясно: если сегодня ради временного комфорта мы откажемся от необходимых изменений, завтра столкнемся с гораздо более сложными транспортными проблемами».