Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Грузии Михаилу Кавелашвили в связи с трагедией в Поничала.

Как указано в письме с соболезнованиями, Алиев желает пострадавшим скорейшего выздоровления.

«Уважаемый Президент, мы глубоко потрясены известием о гибели и пострадавших в результате взрыва в жилом корпусе в Тбилиси. В связи с этой трагедией от себя лично и от имени азербайджанского народа выражаю искренние соболезнования Вам, семьям и родственникам погибших, а также всему грузинскому народу. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в письме Алиева.