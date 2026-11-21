Ильхам Алиев выразил соболезнования Михаилу Кавелашвили в связи с трагедией в Поничала
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Грузии Михаилу Кавелашвили в связи с трагедией в Поничала.
Как указано в письме с соболезнованиями, Алиев желает пострадавшим скорейшего выздоровления.
«Уважаемый Президент, мы глубоко потрясены известием о гибели и пострадавших в результате взрыва в жилом корпусе в Тбилиси. В связи с этой трагедией от себя лично и от имени азербайджанского народа выражаю искренние соболезнования Вам, семьям и родственникам погибших, а также всему грузинскому народу. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в письме Алиева.
19 ноября в результате взрыва газа в жилом доме в Поничала произошло обрушение. В результате происшествия погибли шесть человек, пятеро пострадавших были доставлены в больницы, трое из них остаются в стационаре.
По распоряжению Правительства Грузии 22 ноября 2026 года объявлено днем траура.
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