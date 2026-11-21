Евросоюз рассматривает вопрос о полном прекращении выдачи шенгенских виз гражданам России
Евросоюз 23 ноября рассмотрит предложения Дании, предусматривающие существенное ужесточение визового режима для граждан России.
Копенгаген выступает с инициативой полного прекращения выдачи шенгенских виз гражданам России и отказа от признания небиометрических российских паспортов на всей территории Шенгенской зоны.
По информации агентства «Рейтер», правительство Дании уже разослало соответствующий документ государствам-членам ЕС.
Предложение также предусматривает более частую выдачу гражданам России виз с ограниченным сроком действия и определенной географической зоной передвижения.
«Сейчас созданы все условия для решительных действий, и мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы заменить существующую фрагментарную систему национальных мер действительно единым подходом на уровне ЕС», — говорится в документе, который цитирует «Рейтер».
Дания также требует введения более строгих ограничений на въезд в Евросоюз для действующих и бывших российских военнослужащих. Поводом для инициативы послужило заявление датской разведки, согласно которому правоохранительные органы предотвратили нападение на рэпера Kyivstoner, имеющего гражданство Украины и США.
По информации спецслужб Дании, убийство планировалось в сентябре, во время проходившего в Копенгагене концерта, с привлечением местной преступной группировки. Датская разведка обвиняет в организации нападения Россию. После этих событий министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен объявил о решении выслать российского военного атташе, а премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна сократит выдачу виз гражданам России.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Мачавариани: Не думаю, что какая-либо страна-кандидат довольна тем, что сейчас заявляет ЕС, это совершенно безответственная позиция
По словам депутата парламента Грузии от “Грузинской мечты” Левана Мачавариани, со стороны ЕС делаются настолько безответственные и несерьезнные…
Никол Пашинян выразил соболезнования в связи с трагедией в Поничала
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования семьям погибших в трагедии в Поничала. «Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших…
Квривишвили: В энергетический сектор будут осуществлены дополнительные инвестиции
На энергетическом министерском форуме, состоявшемся в Варшаве, у нас была возможность подробно рассказать о положительной динамике, наблюдаемой в…
Двое несовершеннолетних пострадавших при взрыве в Поничале остаются в больнице
Три человека, пострадавшие при взрыве в Поничале, в том числе двое несовершеннолетних, остаются в клиниках. Как сообщила заведующая педиатрическим…
Мэрия Батуми будет бороться с коровами на улицах города
Мэрия Батуми планирует задействовать минимум 50 человек для отлова беспризорных коров на улицах города в 2027 году. Соответствующее требование…
Ильхам Алиев выразил соболезнования Михаилу Кавелашвили в связи с трагедией в Поничала
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Грузии Михаилу Кавелашвили в связи с трагедией в Поничала. Как указано в письме…