Копенгаген выступает с инициативой полного прекращения выдачи шенгенских виз гражданам России и отказа от признания небиометрических российских паспортов на всей территории Шенгенской зоны.

Предложение также предусматривает более частую выдачу гражданам России виз с ограниченным сроком действия и определенной географической зоной передвижения.

«Сейчас созданы все условия для решительных действий, и мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы заменить существующую фрагментарную систему национальных мер действительно единым подходом на уровне ЕС», — говорится в документе, который цитирует «Рейтер».

Дания также требует введения более строгих ограничений на въезд в Евросоюз для действующих и бывших российских военнослужащих. Поводом для инициативы послужило заявление датской разведки, согласно которому правоохранительные органы предотвратили нападение на рэпера Kyivstoner, имеющего гражданство Украины и США.

По информации спецслужб Дании, убийство планировалось в сентябре, во время проходившего в Копенгагене концерта, с привлечением местной преступной группировки. Датская разведка обвиняет в организации нападения Россию. После этих событий министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен объявил о решении выслать российского военного атташе, а премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна сократит выдачу виз гражданам России.