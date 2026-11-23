По сообщению Московской патриархии, хорепископ Католикоса-Патриарха всея Грузии, митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Феодор (Чуадзе) во время визита в Москву заявил, что для Грузинской православной церкви неприемлемо признавать кого-либо, кто не имеет хиротонии (рукоположения).

«Вы знаете, что мы, в Грузинской православной церкви, всегда защищали и впредь будем защищать каноническое право. Для нас совершенно неприемлемо признавать кого-либо, у кого нет хиротонии, и мы не поддадимся никакому давлению. Нас очень радует, что Вы, Ваше Святейшество, также твердо стоите на страже православия, и мы будем молиться за Вас», — заявил Феодор (Чуадзе), согласно сообщению Московской патриархии.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл говорил о разделении внутри Православной церкви.

«На примере нашей Церкви и многих других Церквей мы знаем, что разделения, которые происходили по разным причинам, а чаще всего из-за человеческих грехов, впоследствии надолго оставались ранами на теле Церкви. К сожалению, сегодня на теле всего православия появились такие раны, исцеление которых необходимо. Без этого лечения последствия для православия могут оказаться самыми неблагоприятными. Поэтому, несмотря на трудности, возникшие в отношениях с некоторыми Поместными православными церквями, мы стараемся сохранять отношения и с Божией помощью делать все для того, чтобы исцелились эти раны, которые без лечения могут принять характер затяжного недуга», — заявил Патриарх Кирилл и особо отметил положительную роль и значение Грузинской церкви, стоящей на стороне канонической правды.