Что (не) сказал хорепископ Патриарха в Москве по вопросу Украины
По сообщению Московской патриархии, хорепископ Католикоса-Патриарха всея Грузии, митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Феодор (Чуадзе) во время визита в Москву заявил, что для Грузинской православной церкви неприемлемо признавать кого-либо, кто не имеет хиротонии (рукоположения).
«Вы знаете, что мы, в Грузинской православной церкви, всегда защищали и впредь будем защищать каноническое право. Для нас совершенно неприемлемо признавать кого-либо, у кого нет хиротонии, и мы не поддадимся никакому давлению. Нас очень радует, что Вы, Ваше Святейшество, также твердо стоите на страже православия, и мы будем молиться за Вас», — заявил Феодор (Чуадзе), согласно сообщению Московской патриархии.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл говорил о разделении внутри Православной церкви.
«На примере нашей Церкви и многих других Церквей мы знаем, что разделения, которые происходили по разным причинам, а чаще всего из-за человеческих грехов, впоследствии надолго оставались ранами на теле Церкви. К сожалению, сегодня на теле всего православия появились такие раны, исцеление которых необходимо. Без этого лечения последствия для православия могут оказаться самыми неблагоприятными. Поэтому, несмотря на трудности, возникшие в отношениях с некоторыми Поместными православными церквями, мы стараемся сохранять отношения и с Божией помощью делать все для того, чтобы исцелились эти раны, которые без лечения могут принять характер затяжного недуга», — заявил Патриарх Кирилл и особо отметил положительную роль и значение Грузинской церкви, стоящей на стороне канонической правды.
Патриархия Грузии не подтверждает, что заявление Феодора (Чуадзе) касается позиции Грузинской церкви по вопросу признания автокефалии Украинской церкви. Руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии протоиерей Андриа Джагмаидзе сообщил, что беседовал с владыкой Феодором, и тот пояснил, что «в целом речь шла о том, что в последнее время к единству Православной церкви добавились определенные болезненные вопросы».
«Речь шла о том, что на теле Православной церкви появились своего рода язвы, об исцелении которых говорили все присутствовавшие там участники. И в целом речь шла о том, что единству будет способствовать неукоснительное соблюдение церковной каноники. Если мы посмотрим на это заявление, Украина там не упомянута. Могут быть частные лица, но никогда от имени Синода, если Синод не обсуждал этот вопрос, никто не может говорить об отношении Грузинской церкви к тому или иному вопросу, касающемуся внешних дел. Это было сказано в очень общих чертах», — заявил Джагмаидзе.
Он опроверг, что со стороны Вселенского патриархата имеет место давление на Патриархию Грузии с целью признания автокефалии Украины.
«У нас очень хорошие отношения со Вселенским патриархатом. Во внешних отношениях ничего не изменилось. Все это происходит на фоне того, что на фоне политической напряженности с Россией делегация Грузинской церкви прибыла в Москву, и понятно, что у общества есть вопросы, однако все должны привыкнуть к тому, что Грузинская церковь поддерживает отношения со всеми Поместными церквями, и это хорошо», — сказал Джагмаидзе.
Делегация Грузинской православной церкви принимала участие в Москве в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летнему юбилею со дня рождения Патриарха Кирилла. В состав делегации входили: хорепископ Католикоса-Патриарха всея Грузии, митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Феодор (Чуадзе), председатель Отдела внешних церковных связей, митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим (Шарашенидзе), митрополит Горийский и Атенский Андриа (Гвазава), епископ Никорцминдский Вахтанг (Липартелиани) и протопресвитер Георгий Звиададзе.
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