Галузин подчеркнул, что российская сторона удовлетворена результатами переговоров. По словам замминистра, на встрече был отмечен значительный потенциал для расширения практического сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

«Условлено поставить прямой российско-грузинский диалог в новом формате на регулярную основу», — сказал он в интервью ТАСС.

Россия и Грузия договорились проводить прямые переговоры на регулярной основе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя его недавнюю встречу в Минске со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с Россией Георгием Зурабашвили.

«Российская сторона информировала о принимаемых мерах, призванных способствовать дальнейшему наращиванию поставок грузинской сельскохозяйственной и винодельческой продукции на емкий рынок нашей страны. По инициативе грузинской стороны согласована выдача дополнительных разрешений на автомобильные перевозки».

«Участники приветствовали устойчивую положительную динамику товарооборота и туристического потока, которые выступают в качестве локомотива двусторонних отношений», — подчеркнул он.

Галузин также указал, что на встрече в деталях были обсуждены актуальные международные вопросы, а также проблематика региональной безопасности, исходя из принципа ответственности стран Южного Кавказа и их непосредственных соседей за решение проблем в регионе.

«С обеих сторон выражена готовность к поэтапному налаживанию связей в культурно-гуманитарной сфере и укреплению контактов между людьми», — продолжил он.

Напомним, 19 ноября в Минске прошла первая встреча спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Георгия Зурабашвили и замминистра иностранных дел РФ Михаила Галузина.

Согласно заявлению правительства Грузии, стороны «достигли ряда договоренностей». Каких именно, правительство Грузии не уточняет. Отмечается также, что Зурабашвили и Галузин обсудили торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения, а также существующие в этих сферах вызовы.

«Была подчеркнута необходимость продолжения диалога в целях достижения конкретных результатов».

Кроме того, стороны также обсудили ситуацию в сфере безопасности в регионе.

С похожим текстом выступил МИД России. В Москве заявили, что между Зурабашвили и Галузиным состоялся «обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия с акцентом на торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество».

«Достигнут ряд практических договорённостей. Обсуждена проблематика региональной безопасности», — отметили в МИД РФ.

Позже встречу прокомментировала и официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, стороны провели «обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах».Захарова добавила, что данный переговорный формат будет продолжен в интересах дальнейшего развития сотрудничества между Москвой и Тбилиси.

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в свою очередь заявила, что формат переговоров с Россией необходим, поскольку речь идет о запросах, продиктованных «интересами Грузии и интересами ее граждан»: «Эти темы требуют прежде всего безотлагательного обсуждения, прямого диалога». Министр также добавила, что у грузинской стороны не было никаких возражений относительно выбора Минска в качестве места первой встречи спецпредставителей двух стран.