Гварамия: Чтобы «уладить» с Патриархией, у тысяч женщин отнимают возможность материнства!
Постыдное и злое решение! Чтобы «уладить» с Патриархией, у тысяч женщин отнимают возможность материнства! — так откликается в социальной сети лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия на решение «Грузинской мечты» о запрете суррогации в Грузии.
Как пишет Гварамия, в стране полная демографическая катастрофа.
«Позорное и злое решение! Чтобы «уладить» с Патриархией, у тысяч женщин отнимают возможность материнства! У тех женщин, которым не лень родить ребёнка, а которые не могут этого сделать по состоянию здоровья! У скольких грузинских семей отнимают счастье! Сколько детей больше не родится! И это происходит в стране, где полная демографическая катастрофа!» — пишет Гварамия.
Напомним, что парламентское большинство приняло решение запретить суррогатное материнство в Грузии. Об этом стало известно сегодня после заседания парламентского большинства.
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