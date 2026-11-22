Постыдное и злое решение! Чтобы «уладить» с Патриархией, у тысяч женщин отнимают возможность материнства! — так откликается в социальной сети лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия на решение «Грузинской мечты» о запрете суррогации в Грузии.

Как пишет Гварамия, в стране полная демографическая катастрофа.

«Позорное и злое решение! Чтобы «уладить» с Патриархией, у тысяч женщин отнимают возможность материнства! У тех женщин, которым не лень родить ребёнка, а которые не могут этого сделать по состоянию здоровья! У скольких грузинских семей отнимают счастье! Сколько детей больше не родится! И это происходит в стране, где полная демографическая катастрофа!» — пишет Гварамия.

Напомним, что парламентское большинство приняло решение запретить суррогатное материнство в Грузии. Об этом стало известно сегодня после заседания парламентского большинства.