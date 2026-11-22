«Проект сноса «хрущевок» и переселения людей в новые дома мы с Гиги Угулава подготовили еще в начале 2012 года, и в 2013 году он должен был начаться с хрущевок на проспекте Важа-Пшавела и улице Нуцубидзе, а затем распространиться на все остальные районы.

Он обвиняет текущую власть в том, что она приостановила эту программу сразу после прихода к власти, а выделенный на ее первый этап миллиард лари «куда-то дели».

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал еще один пост в сети «Фейсбук». Он утверждает что проект снова «хрущевок» и переселения людей в новые дома был подготовлен в начале 2012 года, и планировалась начало его осуществления с 2013 года с проспекта Важа-Пшавела и улицы Нуцубидзе.

Одной из первых должна была быть снесена та хрущевка по адресу Нуцубидзе, 42, где в моем детстве мы с матерью прожили 3 года, и с детства у меня осталось желание снести хрущевки.

Эти люди приостановили эту программу сразу после прихода к власти, а выделенный на ее первый этап миллиард лари, который лежал в бюджете, они куда-то дели. Если бы нашу программу не отменили, к 2020 году в Тбилиси не было бы ни одной хрущевки, причем с учетом того, что осуществление этой программы было поручено тогдашнему министру инфраструктуры Рамазу Николаишвили, учитывая его темпы, вероятно, даже раньше.

Эти не сносят хрущевки, просто в Поничала, в продолжение этих хрущевок, всего в нескольких сотнях метров, Иванишвили строит свой «арабский город». Я удивляюсь, что кто-то удивляется, почему не проводится более глубокое исследование и реагирование на состояние зданий.

Дело в том, что в мэрии, как и во всей остальной «коцевской» системе, царит тотальное взяточничество. Все соответствующие службы присваивают большую часть денег, прописанных в бюджете, и часть этого украденного снова отправляют наверх, включая мэра, а мэр, как мы знаем, несет Иванишвили.

Кстати, вчера, когда пропагандисты представителей власти подняли поучения — мол, не используйте гибель детей для политических заявлений — случайно ли это не власть имени утопленной ими же в квеври 8-месячной невинной младенца Барбаре Рафалианц? О политическом использовании чьей смерти смеют подавать голос эти невероятные наглецы!», — пишет Михаил Саакашвили.