«В первую очередь мы говорим как о текущих, так и о будущих рисках. Факты нам тоже известны. Нам приходится соблюдать грань, когда вы просите меня вслух говорить о каких-то фактах и рисках», — заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия, говоря о принятом решении о запрете суррогатного материнства .

«Когда мы говорим о трефикинге и его рисках, разумеется, мы говорим, опираясь на конкретную информацию, но очень прошу, не заставляйте меня озвучивать, какие факты нам известны. Когда ребенок выезжает из страны в различные государства, и перечень стран, куда они вывозятся, не ограничен, попросту говоря, все это происходит в нашем государстве, это находится под нашей ответственностью, ребенок рождается у нас, а у нас впоследствии нулевой контроль над будущим этого ребенка, над тем, куда он направляется. Подтверждаю вам, нам известно очень много фактов. Что касается рисков, о точных цифрах мы обязательно поговорим. Возьмем в 100-процентном разрезе те явления, которые развиваются в этой сфере: 98% не являются гражданами Грузии среди тех, кто пользуется в нашей стране этим сервисом. Примерно 2% являются гражданами Грузии, и полностью легитимен вопрос хотя бы тех 2%, которые, возможно, больше не смогут воспользоваться суррогатным материнством. Поверьте, мы, государство, сделаем все, чтобы, когда дело касается материнства и права на родительство, оказать нашим гражданам максимальную поддержку всеми возможными путями. Но когда мы говорим о таких рисках, и я привел вам цифры — сравнение 98 процентов с 2 процентами — поверьте, мы то общество, та страна, страна того менталитета, той веры и тех взглядов, что и те 2% или полтора процента с большим пониманием отнесутся к тем огромным рискам, которые мы перечислили», — заявил Ираклий Кирцхалия.

Напомним, парламентское большинство приняло решение о запрете суррогатного материнства в Грузии. Как было отмечено на сегодняшнем брифинге, по данному вопросу ведется активная коммуникация с Патриархией Грузии, и соответствующий законопроект будет инициирован в парламенте в ближайшее время.