Посол Турецкой Республики в Грузии оценил турецко-грузинские отношения
Посол Турецкой Республики в Грузии Мустафа Тюркер Ары заявил, что визиты высокого уровня между Турцией и Грузией продолжатся и в будущем. По его словам, население обеих стран удовлетворено стратегическим партнерством, развивающимся в результате дипломатии лидеров.
Посол побеседовал с корреспондентом агентства «Анадолу» (AA) по поводу турецко-грузинских отношений.
По его заявлению, в последнее время встречи высокого уровня между Турцией и Грузией участились. Он напомнил, что в сентябре в рамках Генеральной Ассамблеи ООН президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
Также Мустафа Тюркер Ары отметил, что в рамках прошедшей в Анталье при хозяинстве Турции конференции COP31 состоялась встреча между президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Грузии Михаилом Кавелашвили. По его словам, в ходе встречи была подчеркнута стратегическая значимость отношений между двумя странами и выражено удовлетворение достигнутым уровнем развития отношений.
Посол заявил, что визиты высокого уровня между двумя странами продолжатся и в будущем. «Мы видим, что население обеих стран удовлетворено тем, что наше стратегическое партнерство развивается посредством дипломатии лидеров», — отметил Мустафа Тюркер Ары.
Посол также говорил о растущих экономических и торговых отношениях между двумя странами и отметил, что интерес турецких бизнесменов к Грузии по-прежнему высок. Он продолжил свою речь следующим образом:
«Приведу два конкретных примера. На прошлой неделе в Грузии находилась делегация Союза экспортеров электроэнергии и электроники Турции.
А на позапрошлой неделе встречи в Тбилиси провела торговая делегация, прибывшая из Самсуна. Представители наших деловых кругов участвуют в проводимых в Грузии выставках. Благоприятная экономическая среда, существующая в Грузии, создает значительные возможности для турецких бизнесменов.
Считаю, что в целях расширения наших инвестиций и торговых отношений важно, чтобы турецкие бизнесмены поддерживали частые и активные контакты с грузинскими партнерами. В этом направлении посольство Турции в Грузии готово осуществить все необходимые инициативы и обеспечить надлежащее содействие, в том числе с точки зрения обмена информацией и установления деловых контактов».
Последние события, связанные с «инициативой по прекращению изоляции Абхазии»
Говоря о последних событиях, связанных с «инициативой по прекращению изоляции Абхазии», Ары оценил сегодняшнее состояние турецко-грузинских отношений и напомнил, что после восстановления Грузией независимости в 1991 году Турция была одной из первых стран, признавших независимость Грузии.
Ары отметил, что Грузия является стратегическим партнером, близким соседом и историческим другом Турции. По его заявлению: «Наша страна на двусторонних и многосторонних платформах постоянно поддерживала и впредь будет поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ. Принципиальная позиция нашей страны по этому вопросу неизменна. Турция, которая также принимала стамбульские переговоры 1999 года, всегда выступала за мирное урегулирование существующих на Южном Кавказе конфликтов».
Ещё в разделе «Политика» Все →
Галузин: Россия и Грузия договорились о регулярных переговорах
Россия и Грузия договорились проводить прямые переговоры на регулярной основе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя его…
Кирцхалия: 98% тех, кто пользуется услугами суррогатного материнства в нашей стране, не являются гражданами
«В первую очередь мы говорим как о текущих, так и о будущих рисках. Факты нам тоже известны. Нам приходится соблюдать грань, когда вы просите меня…
Саакашвили: Если бы нашу программу не отменили, к 2020 году в Тбилиси не осталось бы ни одной «хрущевки»
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал еще один пост в сети «Фейсбук». Он утверждает что проект снова «хрущевок» и переселения людей в…
Гварамия: Чтобы «уладить» с Патриархией, у тысяч женщин отнимают возможность материнства!
Постыдное и злое решение! Чтобы «уладить» с Патриархией, у тысяч женщин отнимают возможность материнства! — так откликается в социальной сети лидер…
Принято решение о запрете суррогатного материнства в Грузии
Мы приняли решение о запрете суррогатного материнства в Грузии — по данному вопросу мы ведем активную коммуникацию с Патриархией Грузии, и…
Экс-главу СГБ Мамуку Мдинарадзе лишили госохраны
Бывшего вице-премьера и бывшего главы Службы государственной безопасности Мамуку Мдинарадзе лишили государственной охраны. Об этом говорится в…