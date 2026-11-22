По его заявлению, в последнее время встречи высокого уровня между Турцией и Грузией участились. Он напомнил, что в сентябре в рамках Генеральной Ассамблеи ООН президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Посол Турецкой Республики в Грузии Мустафа Тюркер Ары заявил, что визиты высокого уровня между Турцией и Грузией продолжатся и в будущем. По его словам, население обеих стран удовлетворено стратегическим партнерством, развивающимся в результате дипломатии лидеров.

Также Мустафа Тюркер Ары отметил, что в рамках прошедшей в Анталье при хозяинстве Турции конференции COP31 состоялась встреча между президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Грузии Михаилом Кавелашвили. По его словам, в ходе встречи была подчеркнута стратегическая значимость отношений между двумя странами и выражено удовлетворение достигнутым уровнем развития отношений.

Посол заявил, что визиты высокого уровня между двумя странами продолжатся и в будущем. «Мы видим, что население обеих стран удовлетворено тем, что наше стратегическое партнерство развивается посредством дипломатии лидеров», — отметил Мустафа Тюркер Ары.

Посол также говорил о растущих экономических и торговых отношениях между двумя странами и отметил, что интерес турецких бизнесменов к Грузии по-прежнему высок. Он продолжил свою речь следующим образом:

«Приведу два конкретных примера. На прошлой неделе в Грузии находилась делегация Союза экспортеров электроэнергии и электроники Турции.

А на позапрошлой неделе встречи в Тбилиси провела торговая делегация, прибывшая из Самсуна. Представители наших деловых кругов участвуют в проводимых в Грузии выставках. Благоприятная экономическая среда, существующая в Грузии, создает значительные возможности для турецких бизнесменов.

Считаю, что в целях расширения наших инвестиций и торговых отношений важно, чтобы турецкие бизнесмены поддерживали частые и активные контакты с грузинскими партнерами. В этом направлении посольство Турции в Грузии готово осуществить все необходимые инициативы и обеспечить надлежащее содействие, в том числе с точки зрения обмена информацией и установления деловых контактов».

Последние события, связанные с «инициативой по прекращению изоляции Абхазии»

Говоря о последних событиях, связанных с «инициативой по прекращению изоляции Абхазии», Ары оценил сегодняшнее состояние турецко-грузинских отношений и напомнил, что после восстановления Грузией независимости в 1991 году Турция была одной из первых стран, признавших независимость Грузии.

Ары отметил, что Грузия является стратегическим партнером, близким соседом и историческим другом Турции. По его заявлению: «Наша страна на двусторонних и многосторонних платформах постоянно поддерживала и впредь будет поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ. Принципиальная позиция нашей страны по этому вопросу неизменна. Турция, которая также принимала стамбульские переговоры 1999 года, всегда выступала за мирное урегулирование существующих на Южном Кавказе конфликтов».