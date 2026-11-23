«Очень важно единство, единство Церкви и государства, государства и Церкви. Сегодня мы счастливы, что благодаря единству и совместным усилиям можем заботиться о нашей стране», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в храме Бодбе.

Глава правительства поблагодарил архиереев, каждого члена Святого синода, а также всех священнослужителей за заботу о крепости Матери-Церкви и Отечества.

«Хочу поблагодарить архиереев, каждого члена Святого синода, а также каждого священнослужителя. Вклад каждого из вас, каждого священнослужителя, особенный. Именно вы оберегаете нашу Мать-Церковь, вы заботитесь о крепости нашей Матери-Церкви и нашего Отечества. Благодарю каждого из вас.