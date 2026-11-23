Кобахидзе: Очень важно единство Церкви и государства
«Очень важно единство, единство Церкви и государства, государства и Церкви. Сегодня мы счастливы, что благодаря единству и совместным усилиям можем заботиться о нашей стране», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в храме Бодбе.
Глава правительства поблагодарил архиереев, каждого члена Святого синода, а также всех священнослужителей за заботу о крепости Матери-Церкви и Отечества.
«Хочу поблагодарить архиереев, каждого члена Святого синода, а также каждого священнослужителя. Вклад каждого из вас, каждого священнослужителя, особенный. Именно вы оберегаете нашу Мать-Церковь, вы заботитесь о крепости нашей Матери-Церкви и нашего Отечества. Благодарю каждого из вас.
Очень важно единство, единство Церкви и государства, государства и Церкви. Сегодня мы счастливы, что благодаря единству и совместным усилиям можем заботиться о нашей стране. За это мы также хотим выразить вам особую благодарность.
Ещё раз поздравляю каждого из вас с праздником Гиоргоба. Пусть Святой Георгий хранит нашу страну, пусть Святая Нино хранит нашу страну, пусть Бог хранит нашу страну», — отметил премьер-министр.
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