«Наша позиция по вопросу суррогатного материнства четкая и непоколебимая. Наша команда, лично я и мои друзья полностью разделяем позицию Грузинской церкви!

Если что и представляет собой прямое нарушение прав женщин, так это коммерческое суррогатное материнство, которое создает риски эксплуатации, угнетения женщин и торговли людьми — При этом важно разграничивать коммерческое и альтруистическое суррогатное материнство, — об этом в социальной сети пишет один из лидеров «Единого национального движения» Лаша Парулава.

Мы убеждены, что жизнь человека и сама сущность материнства не должны становиться предметом сделки. Соответственно, коммерческое суррогатное материнство для нас категорически неприемлемо. Если оно запрещено в христианских и демократических странах, то тем более неприемлемо для такого консервативного общества, как Грузия.

Если что и представляет собой прямое нарушение прав женщин, так это коммерческое суррогатное материнство, которое создает риски эксплуатации, угнетения женщин и торговли людьми. При этом важно разграничивать коммерческое и альтруистическое суррогатное материнство. Тем более что экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — это совершенно другая медицинская процедура, и запрет суррогатного материнства не означает запрета ЭКО.

Подходы европейских стран различаются: в одних суррогатное материнство полностью запрещено, в других допускается его альтруистическая форма при условии строгого регулирования и надзора. В этом отношении особенно интересен опыт православной Греции, где альтруистическое суррогатное материнство разрешено законом и осуществляется при наличии предварительного разрешения суда и соблюдении строгих условий.

Это означает, что семьи, не имеющие детей, могут воспользоваться такой возможностью не как коммерческой услугой, а как проявлением человеческой поддержки и Божьей милости.

Проблема „антигрузинской мечты“ заключается не в том, что у нее есть позиция по этому вопросу, а в том, что она пытается ввести запрет без обсуждения, аргументов и диалога с обществом. При этом, когда речь идет о реальных проблемах, их строгость и принципиальность внезапно исчезают.

Где их непреклонность, когда речь идет о мошеннических колл-центрах и наркоторговле?

Там, где необходимы решительные действия государства, они не утруждают себя.

Зато лицемерно подняли шум вокруг этой темы именно тогда, когда для них стало вопросом выживания отвлечь внимание от недовольства, вызванного отменой налогов для собственного игорного бизнеса и повышением коммунальных тарифов.

Коммерческое суррогатное материнство должно быть запрещено, однако это не означает, что решение по данному вопросу следует принимать без обсуждения.

Общество должно знать, какие опасности несет коммерческое суррогатное материнство, почему необходим его запрет и как следует сохранить возможность альтруистического суррогатного материнства.

Такие важные решения требуют диалога с обществом, аргументов и ответственности, а не очередной политической манипуляции со стороны „Мечты“», — пишет Парулава.