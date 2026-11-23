«В этих целях по решению министерства будет создана рабочая группа, в которую войдут представители различных звеньев системы образования.

Как говорится в распространённой Народным защитником информации, омбудсмен положительно оценивает готовность министерства пересмотреть правила распределения педагогической нагрузки (количества учебных часов) между учителями.

Министерство образования, науки и молодёжи Грузии приняло общее предложение Народного защитника, касающееся обеспечения равного отношения к учителям и предотвращения дискриминации.

Цель планируемых изменений — распределять учебные часы на основании объективных критериев и чётких процедур. Такое регулирование при сохранении автономии школ будет способствовать снижению риска принятия необоснованных и дискриминационных решений.

Народный защитник приветствует конструктивное сотрудничество с министерством, а также принятие изложенных в общем предложении выводов и рекомендаций. Решение министерства является важным шагом на пути обеспечения равного отношения к учителям и демонстрирует значение межведомственного сотрудничества для усиления защиты прав человека.

Народный защитник выражает надежду, что планируемые изменения внесут значительный вклад в укрепление принципов равенства в системе образования», — говорится в информации, распространённой Народным защитником.