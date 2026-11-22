Президент Грузии помиловал 232 человека в связи с Днем святого Георгия
Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 232 человека в День святого Георгия, сообщила Администрация президента Грузии.
Помилование коснулось 216 лиц, отбывающих тюремное заключение, и 16 человек, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы.
«Использование президентом Грузии исключительных полномочий, предоставленных ему Конституцией, основано на принципе гуманизма и государственных интересов», — говорится в заявлении Администрации президента Грузии.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Посол Турецкой Республики в Грузии оценил турецко-грузинские отношения
Посол Турецкой Республики в Грузии Мустафа Тюркер Ары заявил, что визиты высокого уровня между Турцией и Грузией продолжатся и в будущем. По его…
Галузин: Россия и Грузия договорились о регулярных переговорах
Россия и Грузия договорились проводить прямые переговоры на регулярной основе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя его…
Кирцхалия: 98% тех, кто пользуется услугами суррогатного материнства в нашей стране, не являются гражданами
«В первую очередь мы говорим как о текущих, так и о будущих рисках. Факты нам тоже известны. Нам приходится соблюдать грань, когда вы просите меня…
Саакашвили: Если бы нашу программу не отменили, к 2020 году в Тбилиси не осталось бы ни одной «хрущевки»
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал еще один пост в сети «Фейсбук». Он утверждает что проект снова «хрущевок» и переселения людей в…
Гварамия: Чтобы «уладить» с Патриархией, у тысяч женщин отнимают возможность материнства!
Постыдное и злое решение! Чтобы «уладить» с Патриархией, у тысяч женщин отнимают возможность материнства! — так откликается в социальной сети лидер…
Принято решение о запрете суррогатного материнства в Грузии
Мы приняли решение о запрете суррогатного материнства в Грузии — по данному вопросу мы ведем активную коммуникацию с Патриархией Грузии, и…