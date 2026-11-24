«Сегодняшний день и для нас, врачей репродуктивной медицины, вероятно, станет новым началом для нашей деятельности. Весь день смотрю передачи, различные интервью, и у меня возникло такое ощущение, что важнейший вопрос, связанный с суррогатным материнством и касающийся запрета, в конечном итоге движется к какому-то завершению. С моей точки зрения, как врача и как женщины, это очень прискорбно.

Возможно, в тех странах, где суррогатного материнства давно не существует, легко приводить примеры, но в стране, где этот метод уже существует и принес столько блага нашим клиникам и врачам, о положительном тоже обязательно нужно говорить… Оно подняло это направление технологически на столь высокие вершины и стало настолько развитым в Грузии, что сегодня грузинские репродуктивные клиники стоят в одном ряду с самыми высококвалифицированными клиниками Европы и Америки.

Я считаю, что каждая женщина должна испытать материнство и каждая пара должна стать родителями.

Грузия стала привлекательной для иностранцев. Это стало заметно тогда, когда у нас впервые внедрили ин-витро оплодотворение. Очень скоро начался приток иностранных пациентов. Из действующих в Грузии посольств пациенты также начали обращаться по направлению ин-витро оплодотворения.

Зачем пациенту из-за рубежа приезжать в Грузию по направлению ин-витро оплодотворения? Потому что за рубежом финансируются три-четыре попытки ин-витро оплодотворения, четвертая или пятая попытка уже не финансируется, и в этом случае они обращаются в частные клиники. В частных клиниках цена была намного выше, чем в клиниках, действующих в Грузии. Соответственно, их приток происходил с этой целью. В то же время ин-витро оплодотворение у нас и в тот период находилось на довольно высоком уровне», — отметила Нато Хонелидзе.