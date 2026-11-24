«Запрет суррогатного материнства для граждан Грузии для меня немыслим» — Нато Хонелидзе
«Не дай бог, я даже допустить не могу, что для грузин должно быть запрещено суррогатное материнство, для меня это немыслимо. Однако в случае запрета мы ничего не сможем поделать, поскольку правительство решило, что это лучший выход для нашей страны. Что же нам остается — мы должны подчиниться всему этому и надеяться, что правительство, Министерство здравоохранения решат вопрос помощи бесплодным парам как-то иначе», — об этом учредитель клиники «Лидермед» Нато Хонелидзе заявила в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс».
По ее мению, полный запрет суррогатного материнства будет особенно прискорбным на фоне того, что данное направление репродуктивной медицины в Грузии значительно развилось, а местные клиники по своим технологическим возможностям находятся в одном ряду с высококвалифицированными клиниками Европы и Америки.
«Если суррогатное материнство будет полностью запрещено — не дай бог, я даже допустить не могу, что для грузин должно быть запрещено суррогатство, для меня это немыслимо. Однако в случае запрета мы ничего не сможем поделать, поскольку так решило правительство. Собрались, договорились и решили, что это лучший выход для нашей страны. Что же нам остается — мы должны подчиниться всему этому и надеяться, что правительство, Министерство здравоохранения решат вопрос помощи бесплодным парам как-то иначе», — отметила Нато Хонелидзе.
По ее словам, развитие направления суррогатного материнства в Грузии способствовало также развитию медицинского туризма. Как отмечает Нато Хонелидзе, заинтересованность иностранных пациентов началась еще в первые годы внедрения ин-витро оплодотворения.
«Сегодняшний день и для нас, врачей репродуктивной медицины, вероятно, станет новым началом для нашей деятельности. Весь день смотрю передачи, различные интервью, и у меня возникло такое ощущение, что важнейший вопрос, связанный с суррогатным материнством и касающийся запрета, в конечном итоге движется к какому-то завершению. С моей точки зрения, как врача и как женщины, это очень прискорбно.
Возможно, в тех странах, где суррогатного материнства давно не существует, легко приводить примеры, но в стране, где этот метод уже существует и принес столько блага нашим клиникам и врачам, о положительном тоже обязательно нужно говорить… Оно подняло это направление технологически на столь высокие вершины и стало настолько развитым в Грузии, что сегодня грузинские репродуктивные клиники стоят в одном ряду с самыми высококвалифицированными клиниками Европы и Америки.
Я считаю, что каждая женщина должна испытать материнство и каждая пара должна стать родителями.
Грузия стала привлекательной для иностранцев. Это стало заметно тогда, когда у нас впервые внедрили ин-витро оплодотворение. Очень скоро начался приток иностранных пациентов. Из действующих в Грузии посольств пациенты также начали обращаться по направлению ин-витро оплодотворения.
Зачем пациенту из-за рубежа приезжать в Грузию по направлению ин-витро оплодотворения? Потому что за рубежом финансируются три-четыре попытки ин-витро оплодотворения, четвертая или пятая попытка уже не финансируется, и в этом случае они обращаются в частные клиники. В частных клиниках цена была намного выше, чем в клиниках, действующих в Грузии. Соответственно, их приток происходил с этой целью. В то же время ин-витро оплодотворение у нас и в тот период находилось на довольно высоком уровне», — отметила Нато Хонелидзе.
По ее заявлению, рождение первого ребенка методом суррогатного материнства в Грузии при участии ее команды произошло в 2003 году, что дало бесплодным парам возможность иметь генетического ребенка.
«Первый ребенок нашей группой был рожден методом суррогатного материнства в 2003 году. Это была очень большая победа. Я и сейчас помню, насколько счастливы были те пациенты, у которых появился шанс иметь генетически своего ребенка.
Тогда вообще не существовало понятия суррогатной матери. Это был период, когда не было света, газа, интернета, и предоставление информации пациентам происходило только от нас», — заявила Нато Хонелидзе.
Напомним, заявление о решении, принятом в связи с запретом суррогатного материнства в Грузии, лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия сделал 22 ноября после заседания большинства. По его словам, основанием для решения послужили этические и правовые риски, связанные с суррогатным материнством, в том числе траффикинг, возможная эксплуатация женщин и защита прав детей.
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