По заявлению премьер-министра Ираклия Кобахидзе, в политической команде наиболее тесные отношения с Бидзиной Иванишвили поддерживает именно он.

Об этом Кобахидзе заявил в ответ на вопрос журналистов о том, у кого из членов политической команды самые близкие отношения с основателем и почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили.

По пояснению Кобахидзе, Иванишвили является первым лицом политической команды, а сам он — вторым, соответственно, естественно, что наиболее тесные отношения существуют именно между ними.

«Бидзина Иванишвили является первым лицом в нашей политической команде, я — второе лицо, соответственно, логично, что наиболее тесные отношения существуют между Бидзиной Иванишвили и мной», — заявил премьер.