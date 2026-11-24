Ираклий Кобахидзе: «Бидзина Иванишвили — первое лицо, я — второе»
По заявлению премьер-министра Ираклия Кобахидзе, в политической команде наиболее тесные отношения с Бидзиной Иванишвили поддерживает именно он.
Об этом Кобахидзе заявил в ответ на вопрос журналистов о том, у кого из членов политической команды самые близкие отношения с основателем и почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили.
По пояснению Кобахидзе, Иванишвили является первым лицом политической команды, а сам он — вторым, соответственно, естественно, что наиболее тесные отношения существуют именно между ними.
«Бидзина Иванишвили является первым лицом в нашей политической команде, я — второе лицо, соответственно, логично, что наиболее тесные отношения существуют между Бидзиной Иванишвили и мной», — заявил премьер.
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