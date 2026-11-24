«Десятилетний испытательный срок от начала до конца означает обесценивание членства в Евросоюзе», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам главы правительства, это означает, что европейская бюрократия действует не в соответствии с объективными интересами Евросоюза.

«Десятилетний испытательный срок от начала до конца означает обесценивание членства в Европейском союзе. Это означает, что европейская бюрократия действует не в соответствии с объективными интересами ЕС. Иного объяснения полному обесцениванию членства в Евросоюзе быть не может. Это означает только одно: для новых членов вводят десятилетний испытательный срок», – заявил Ираклий Кобахидзе.

Для справки: по информации Euronews, послы стран ЕС поддержали введение десятилетнего испытательного периода для новых членов Евросоюза, предусматривающего приостановление права голоса в случае нарушений.