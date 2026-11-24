“Если в Кулевском порту больше не происходит обхода санкций, это хорошо. Мы годами добивались того, чтобы стратегические объекты в Грузии не использовались для обхода санкций”, – заявил член партии «Единое национальное движение» Ираклий Павленишвили.

«Мы неоднократно говорили об этом вопросе, и если на конкретном объекте этой проблемы больше не будет, мы это приветствуем.

Жаль, что для этого понадобилось включение в конкретный пакет санкций. Если после того, как Кулевский порт попал в санкционный список, там что-то изменили и исправили ситуацию, это, безусловно, хорошо. Однако, судя по всему, главным мотивом был скорее инстинкт самосохранения. У всех есть обоснованные подозрения относительно обхода санкций: олигархические круги заработали большие суммы, и эти доходы, в том числе, связаны с обходом санкций», – заявил Ираклий Павленишвили.

По информации СМИ, Еврокомиссия предлагает странам Евросоюза исключить Кулевский нефтеперерабатывающий завод из санкционного списка.