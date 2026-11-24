Партия «Гахария за Грузию» присоединяется к масштабной акции 28 ноября
По заявлению депутата партии «Гахария за Грузию» Георгия Шарашидзе, никто не имеет права подвергать буллингу и давлению людей, освобождённых из мест лишения свободы в результате помилования.
По его словам, лица, задержанные в период акций протеста, провели определённый период своей жизни в местах лишения свободы совершенно несправедливо, и никто не имеет права критически оценивать решение этих людей.
«Никто не имеет права подвергать этих людей буллингу и давлению. Эти люди и без того испытали более чем достаточное давление и стали жертвами несправедливых решений. Не имеет значения, провёл ли кто-то в заключении два года полностью или нет, но определённый период своей жизни они провели в местах лишения свободы совершенно несправедливо. Поэтому все должны быть на свободе. Наша позиция заключается в том, что в нынешних обстоятельствах, независимо от того, каким образом и в какой форме, эти люди, конечно, должны быть свободны. Всех, кто оказывает давление в связи с этим решением, призываю помнить, что никто не имеет права критически оценивать решение этих людей», — заявил Шарашидзе.
Кроме того, он высказался об акции, анонсированной на 28 ноября, и отметил, что члены его партии присоединятся к протесту.
По словам Шарашидзе, его политическая команда не является организатором указанной акции, однако члены партии придут на неё и ещё раз заявят о своей позиции, согласно которой «будущее Грузии должно быть европейским и демократическим».
«Мы не являемся организаторами акции, однако наши члены присоединятся к акции 28 ноября — все, у кого будет такая физическая возможность. Подтверждаю, что мы не организаторы, но с точки зрения участия это, безусловно, важный день, особенный день. Те члены нашей партии, лидеры и сторонники, у кого будет физическая возможность присоединиться к этой акции, конечно, все ещё раз выразят позицию о том, что будущее Грузии должно быть европейским и демократическим», — заявил Шарашидзе.
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