По заявлению депутата партии «Гахария за Грузию» Георгия Шарашидзе, никто не имеет права подвергать буллингу и давлению людей, освобождённых из мест лишения свободы в результате помилования.

По его словам, лица, задержанные в период акций протеста, провели определённый период своей жизни в местах лишения свободы совершенно несправедливо, и никто не имеет права критически оценивать решение этих людей.

«Никто не имеет права подвергать этих людей буллингу и давлению. Эти люди и без того испытали более чем достаточное давление и стали жертвами несправедливых решений. Не имеет значения, провёл ли кто-то в заключении два года полностью или нет, но определённый период своей жизни они провели в местах лишения свободы совершенно несправедливо. Поэтому все должны быть на свободе. Наша позиция заключается в том, что в нынешних обстоятельствах, независимо от того, каким образом и в какой форме, эти люди, конечно, должны быть свободны. Всех, кто оказывает давление в связи с этим решением, призываю помнить, что никто не имеет права критически оценивать решение этих людей», — заявил Шарашидзе.