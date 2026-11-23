25 ноября в Европейском парламенте состоятся дебаты по проекту резолюции под названием «Дело Пааты Бурчуладзе и политические заключённые при режиме «Грузинской мечты»».

Согласно информации, размещённой на сайте Европейского парламента, дебаты запланированы в Страсбурге на 25 ноября, после 18:30 по местному времени.

Кроме того, в Европейском парламенте назначено голосование по указанному проекту резолюции.

Голосование по проекту резолюции «Дело Пааты Бурчуладзе и политические заключённые при режиме „Грузинской мечты“» состоится 26 ноября.