Как заявил один из лидеров «Единого национального движения» Леван Бежашвили, в ходе разбирательства в Конституционном суде потерпел крах нарратив «Грузинской мечты» о том, что войну 2008 года начала Грузия.

В частности, Бежашвили комментирует заявление представителя правящей партии «Грузинская мечта» Арчила Гордуладзе, который назвал абсолютной ложью утверждения о том, что правящая партия своим [конституционным] иском обвиняет Грузию в развязывании войны.

По словам Бежашвили, несмотря на то что «Грузинская мечта» отказалась от указанных обвинений из-за их юридической необоснованности, ущерб, нанесённый Грузии, не может быть устранён одним судебным процессом.