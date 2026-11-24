Бежашвили: 14 лет они утверждали, что войну начала Грузия
Как заявил один из лидеров «Единого национального движения» Леван Бежашвили, в ходе разбирательства в Конституционном суде потерпел крах нарратив «Грузинской мечты» о том, что войну 2008 года начала Грузия.
В частности, Бежашвили комментирует заявление представителя правящей партии «Грузинская мечта» Арчила Гордуладзе, который назвал абсолютной ложью утверждения о том, что правящая партия своим [конституционным] иском обвиняет Грузию в развязывании войны.
По словам Бежашвили, несмотря на то что «Грузинская мечта» отказалась от указанных обвинений из-за их юридической необоснованности, ущерб, нанесённый Грузии, не может быть устранён одним судебным процессом.
«Сегодня потерпел крах один из наиболее тяжёлых политических нарративов 14-летней пропаганды „Грузинской мечты“.
На протяжении 14 лет они утверждали, что войну начала Грузия. Затем они изменили формулировку этого обвинения и стали заявлять, что войну начал Саакашвили.
В ходе разбирательства в Конституционном суде эти нарративы также потерпели крах. „Грузинская мечта“ отказалась от этих обвинений из-за их юридической необоснованности.
Запрет партий является их политической целью, и они этого не скрывают. Однако ущерб, нанесённый Грузии, обвинения, которые на протяжении этих лет внедрялись в общественное сознание, и пропаганда, использованная против страны, не могут исчезнуть в результате одного судебного процесса», — пишет Бежашвили.
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