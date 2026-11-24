Тевзадзе: Сегодня вопросы территориальной целостности и войны были полностью нейтрализованы
Сегодня «Грузинская мечта» отступила в вопросе войны, и это можно только приветствовать — Фактически мы наблюдаем наглядный пример развала конституционного иска, — заявил журналистам представитель «Коалиции за перемены» Тенгиз Тевзадзе.
Таким образом он отреагировал на заявление представителя «Грузинской мечты» Арчила Гордуладзе, который назвал абсолютной ложью утверждения о том, что правящая партия своим [конституционным] иском обвиняет Грузию в начале войны (прим. ред. в августе 2008 года).
Как отметил Тевзадзе, сегодня вопросы территориальной целостности и войны были полностью нейтрализованы.
«Мы увидели, что сегодня «Грузинская мечта» отступила в вопросе войны, и это можно только приветствовать. Ведь чёрным по белому написано, что предыдущую власть обвиняли в провоцировании войны. Как мы поняли, в этом направлении у них претензий нет, и остался только вопрос резолюции. Это шаг вперёд, который следует приветствовать.
Теперь можно спорить о том, готовила ли оппозиция пять переворотов или шесть — в иске указаны оба варианта. Постепенно «Грузинской мечте» придётся собственными словами и собственными оценками публично отказываться от своего конституционного иска. Фактически мы наблюдаем наглядный пример развала конституционного иска. Сегодня вопросы территориальной целостности и войны были полностью нейтрализованы», — заявил Тенгиз Тевзадзе.
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