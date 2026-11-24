Сегодня «Грузинская мечта» отступила в вопросе войны, и это можно только приветствовать — Фактически мы наблюдаем наглядный пример развала конституционного иска, — заявил журналистам представитель «Коалиции за перемены» Тенгиз Тевзадзе.

Таким образом он отреагировал на заявление представителя «Грузинской мечты» Арчила Гордуладзе, который назвал абсолютной ложью утверждения о том, что правящая партия своим [конституционным] иском обвиняет Грузию в начале войны (прим. ред. в августе 2008 года).

Как отметил Тевзадзе, сегодня вопросы территориальной целостности и войны были полностью нейтрализованы.