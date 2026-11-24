TI: В 2026 году почти в половине тендеров участвовал только один претендент
В 2026 году тендерные договоры на сумму 1,3 миллиарда лари были заключены без конкуренции. Об этом говорится в исследовании «Международной прозрачности — Грузия» (Transparency International Georgia). По словам представителей организации, из 16 222 государственных тендеров, проведенных с января по октябрь 2026 года включительно, почти в половине (45%) участвовала только одна компания.
«Из-за неконкурентной среды договоры обошлись бюджету примерно на 150 миллионов лари дороже, чем они обошлись бы в условиях реальной конкуренции. Более того, в 2 883 тендерах общей стоимостью 572 миллиона лари начальная цена вообще не снижалась, и государство не сэкономило ни одного тетри», — говорится в исследовании.
Согласно исследованию, крупнейшим неконкурентным закупщиком является Пенитенциарная служба с показателем 203,7 миллиона лари. После того как в тюрьмах разразился скандал вокруг качества питания, ведомство без конкуренции оформило контракт на питание заключенных стоимостью 152,4 миллиона лари с неопытной компанией «Гиорги 2020». Ровно в день объявления тендера, 3 апреля, 33%-я доля компании была безвозмездно передана бывшему сотруднику Службы государственной безопасности (СГБ) Ираклию Летодиани.
По данным организации, в ряде секторов доля неконкурентных тендеров с одним претендентом особенно высока, а именно:
- транспортные услуги — 85%;
- программное обеспечение и информационные системы — 81%;
- ремонт и техническое обслуживание — 78%;
- медицинское оборудование и медикаменты — 59%.
По заявлению «Международной прозрачности — Грузия», в муниципалитетах, включая мэрии и учрежденные ими организации, неконкурентными были 43% тендеров, а в центральных и других государственных ведомствах — 48%.
По словам авторов исследования, муниципалитеты потратили без конкуренции 625 миллионов лари. По объему сумм лидируют Тбилиси (277 миллионов лари) и Батуми (63 миллиона лари). Что касается доли неконкурентных тендеров, здесь лидируют Амбролаури (61%), Тержола (59%) и Хуло (55%).
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