«В частности, первокурсники продолжают обучение совершенно бесплатно. Что касается студентов второго и последующих курсов, то для них учебный процесс проходит в обычном режиме. Они продолжают обучение по тем же образовательным программам, на которые поступили в своё время. Студенты по-прежнему пользуются государственными грантами и льготами, которые им предоставлялись ранее. У них также есть возможность улучшить условия государственного гранта, сдав соответствующие экзамены. В этом направлении также ничего не изменилось.

По его словам, ни один факультет не был упразднён, учебный процесс проходит в обычном режиме, однако в соответствии с принципом «один город — один факультет» отдельные программы постепенно сворачиваются.

Руководство государственного университета Ильи не смогло представить ни одного аргумента против реформы высшего образования — Теперь оно пытается вовлечь в этот процесс студентов, хотя реформа окажет на молодёжь исключительно положительное влияние, — заявил министр образования Гиви Миканадзе.

Ни один факультет не был упразднён, учебный процесс проходит в обычном режиме, однако в соответствии с принципом „один город — один факультет“ отдельные программы постепенно сворачиваются. С самого начала было известно, что данный подход предусматривает концентрацию человеческих, материальных и технических ресурсов в соответствии с традиционным профилем университета. Исходя из всего этого, когда студенты государственного университета Ильи просят о встрече со мной, в первую очередь у меня возникает вопрос: что лежит в основе этого требования? Ведь в рамках реформы были реализованы исключительно полезные для них инициативы. Здесь совершенно очевидно, что руководство университета ничего не смогло добиться. Теперь они пытаются представить ситуацию так, будто реформа негативно отразилась на студентах», — заявил Миканадзе.

Как отмечает министр, из государственных университетов против масштабной реформы выступает только государственный университет Ильи.

«В реформе участвуют более 20 государственных университетов, и единственный из них, для которого реформа неприемлема, — государственный университет Ильи. В течение года проводились встречи как в многостороннем, так и в двустороннем форматах. С ними неоднократно встречался премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

В этом году дебаты, состоявшиеся в эфире телекомпании „Имеди“, в которых участвовали премьер-министр и я, были посвящены именно этому вопросу. Мы говорили о реформе, а среди четырёх гостей с другой стороны был ректор государственного университета Ильи Нино Доборгинидзе. В течение двух часов общественность следила за происходящим в прямом эфире, и этот процесс ещё раз показал, что заявления другой стороны были лишены аргументации. У меня также состоялась личная встреча с руководством государственного университета Ильи. Кроме того, основные направления реформы мы неоднократно обсуждали в рамках Совета ректоров и Конференции ректоров, где они также не смогли привести никаких аргументов против», — отметил Гиви Миканадзе.