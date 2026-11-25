Мэрия планирует в 2027 году реабилитацию площадей Свободы и Республики
В следующем году планируется реабилитация площадей Свободы и Республики, об этом на заседании правительства столицы заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
«Реабилитация проспекта Руставели приближается к завершению. Однако, с учетом того, что площадь Республики будет закрыта из-за новогодних мероприятий, разметка проспекта и включение светофоров запланированы на более поздний срок.
При этом на верхних улицах Мтацминды мы планируем разработку оптимальных схем движения. Разработаем наиболее приемлемый вариант, который будет совместим с новой транспортной схемой проспекта Руставели.
После реабилитации проспекта Руставели начнутся работы по обновлению площади Республики. В рамках этого проекта запланировано обустройство подземного паркинга примерно на 200 автомобилей.
Кроме того, у нас запланирована реабилитация/обновление площади Свободы. А также реабилитация и обновление существующих на проспекте Руставели зданий и сооружений.
Все существующие здания, которые стоят сегодня на проспекте Руставели, будут полностью приведены в порядок, реабилитированы и обновлены.
Начать эти работы мы планируем в следующем году», — заявил Каладзе.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Пропагандистская сеть «Грузинской мечты» вела скоординированную кампанию против митрополита Иова — ISFED
После проповеди, содержащей критику в адрес правительства Грузии, против митрополита Иова в социальных сетях была развернута скоординированная…
«Необходимо поставить вопрос об ответственности председателя Конституционного суда!» — юрист TIG
«Необходимо поставить вопрос об ответственности председателя Конституционного суда!» — об этом в социальной сети пишет юрист неправительственной…
Цитлидзе: «Части российского «Искандера», упавшего в 2008 году, передали США для экспертизы
Части российского «Искандера», упавшего в Грузии во время августовской войны 2008 года, были переданы США для проведения экспертизы, заявила член…
Омбудсмен призвал власти усилить борьбу с насилием в отношении женщин в Грузии
Народный защитник Грузии присоединяется к глобальной 16-дневной кампании против насилия в отношении женщин. Кампания начинается 25 ноября и…
Бежашвили: «Узники совести» должны воспользоваться любой возможностью для того, чтобы выйти на свободу
Проект резолюции, подготовленный в отношении Пааты Бурчуладзе и других, является ярким свидетельством того, что наши европейские партнёры…
Каладзе: Реабилитация проспекта Руставели близится к завершению
Реконструкция проспекта Руставели близится к завершению, — об этом мэр столицы Каха Каладзе заявил на заседании правительства муниципалитета,…