В следующем году планируется реабилитация площадей Свободы и Республики, об этом на заседании правительства столицы заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Реабилитация проспекта Руставели приближается к завершению. Однако, с учетом того, что площадь Республики будет закрыта из-за новогодних мероприятий, разметка проспекта и включение светофоров запланированы на более поздний срок.

При этом на верхних улицах Мтацминды мы планируем разработку оптимальных схем движения. Разработаем наиболее приемлемый вариант, который будет совместим с новой транспортной схемой проспекта Руставели.