Европарламентарии и Европарламент вообще не интересны, и если Еврокомиссия скажет «политический заключенный», меня и это не заинтересует, — об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Как он поясняет, если Еврокомиссия использует слово «политзаключенные», ему и это не будет интересно.

«Что касается Еврокомиссии, Еврокомиссия мне интересна в том случае, если их заявления будут справедливыми и основанными на фактах. Если Еврокомиссия скажет «политический заключенный», меня и это не заинтересует», — заявил Кобахидзе.