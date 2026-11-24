Европарламентарии и Европарламент вообще не интересны — Кобахидзе
Европарламентарии и Европарламент вообще не интересны, и если Еврокомиссия скажет «политический заключенный», меня и это не заинтересует, — об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Как он поясняет, если Еврокомиссия использует слово «политзаключенные», ему и это не будет интересно.
«Что касается Еврокомиссии, Еврокомиссия мне интересна в том случае, если их заявления будут справедливыми и основанными на фактах. Если Еврокомиссия скажет «политический заключенный», меня и это не заинтересует», — заявил Кобахидзе.
Он положительно оценил призыв Еврокомиссии к странам — членам Евросоюза исключить Кулевский нефтеперерабатывающий завод из санкционного списка.
«Вот, видите, есть конкретное решение Еврокомиссии, которое можно оценить только положительно. Помните, мы говорили на эту тему. И тогда выступали оппозиционные политики, их средства массовой информации и с радостью говорили о том, что Кулеви попадает в санкционный список. Мы говорили, что это не опиралось на факты, было основано на лжи, что в конечном счете подтверждается тем, что это решение меняется. То, чему радовалась радикальная оппозиция, включая принадлежащие ей средства массовой информации, оказалось ложью, а то, что говорили мы, оказалось правдой. Соответственно, исключение этого экономического объекта из санкционного списка абсолютно логично, мы можем это только приветствовать», — заявил Кобахидзе.
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