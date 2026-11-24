Вопрос санкций в значительной степени переходит в список вопросов, не подлежащих дальнейшему рассмотрению — Ни изначально, ни сейчас ни Кулеви, ни одна грузинская структура, тем более власти, не заслуживают никаких санкций по мотиву якобы содействия обходу санкций, — заявил в беседе с журналистами первый вице-спикер парламента Гия Вольский.

По его словам, экспертная оценка ситуации в Грузии, а также положения дел в Кулеви кардинально отличается от заявлений Каи Каллас и Марты Кос.

«Вопрос санкций, разумеется, в значительной степени переходит в список вопросов, не подлежащих дальнейшему рассмотрению, поскольку, как мы утверждали, ни изначально, ни сейчас ни Кулеви, ни одна грузинская структура, тем более власти, не заслуживают никаких санкций по мотиву якобы содействия обходу санкций. Это неоднократно подтверждалось.