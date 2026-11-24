Вольский: Вопрос санкций в значительной степени переходит в список вопросов, не подлежащих рассмотрению
Вопрос санкций в значительной степени переходит в список вопросов, не подлежащих дальнейшему рассмотрению — Ни изначально, ни сейчас ни Кулеви, ни одна грузинская структура, тем более власти, не заслуживают никаких санкций по мотиву якобы содействия обходу санкций, — заявил в беседе с журналистами первый вице-спикер парламента Гия Вольский.
По его словам, экспертная оценка ситуации в Грузии, а также положения дел в Кулеви кардинально отличается от заявлений Каи Каллас и Марты Кос.
«Вопрос санкций, разумеется, в значительной степени переходит в список вопросов, не подлежащих дальнейшему рассмотрению, поскольку, как мы утверждали, ни изначально, ни сейчас ни Кулеви, ни одна грузинская структура, тем более власти, не заслуживают никаких санкций по мотиву якобы содействия обходу санкций. Это неоднократно подтверждалось.
Существуют группы профессионалов, которые работают на Европейскую комиссию, существуют институты, проводящие анализ по всем направлениям, в том числе по вопросам соблюдения санкций. Их оценки принципиально отличаются от резолюций и заявлений, которые мы слышим с определённых политических площадок.
Реальность отличается от той, которую нам представляют даже Европейский парламент или любой другой формат, где политики завладели трибуной. Экспертная оценка ситуации в Грузии и положения дел в Кулеви кардинально отличается от того, что говорят, например, Кая Каллас и Марта Кос. Это особо важный аспект данного вопроса», — заявил Вольский.
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