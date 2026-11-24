Председатель Комитета по здравоохранению Заза Ломинадзе заявляет, что материнство и рождение ребенка не должны быть предметом коммерческой сделки, а главной обязанностью государства является защита достоинства, здоровья и прав женщин, а также наилучших интересов детей.

Об этом Ломинадзе заявил на пленарном заседании парламента, говоря о вопросе суррогатного материнства. По его пояснению, недопустима такая практика, которая превращает тело женщины в объект экономических интересов или рассматривает рождение ребенка как часть рынка услуг.

«Мы считаем, что современные достижения медицины и репродуктивные возможности, материнство и рождение ребенка не должны превращаться в предмет коммерческой сделки. Недопустимо существование такой практики, которая превращает тело женщины в объект экономических интересов или рассматривает рождение ребенка как часть рынка услуг», — отметил он.

Ломинадзе акцентировал внимание на статистических данных, связанных со сферой суррогатного материнства. По его информации, закон о суррогатном материнстве в Грузии впервые был принят в 1997 году, а первый ребенок этим методом родился в 2007 году. В настоящее время в стране действуют 26 учреждений, предоставляющих указанную услугу, при этом большинство пользующихся сервисом являются гражданами иностранных государств: