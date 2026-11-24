С 2012 года в Грузии методом суррогации родилось около 13 100 детей
Председатель Комитета по здравоохранению Заза Ломинадзе заявляет, что материнство и рождение ребенка не должны быть предметом коммерческой сделки, а главной обязанностью государства является защита достоинства, здоровья и прав женщин, а также наилучших интересов детей.
Об этом Ломинадзе заявил на пленарном заседании парламента, говоря о вопросе суррогатного материнства. По его пояснению, недопустима такая практика, которая превращает тело женщины в объект экономических интересов или рассматривает рождение ребенка как часть рынка услуг.
«Мы считаем, что современные достижения медицины и репродуктивные возможности, материнство и рождение ребенка не должны превращаться в предмет коммерческой сделки. Недопустимо существование такой практики, которая превращает тело женщины в объект экономических интересов или рассматривает рождение ребенка как часть рынка услуг», — отметил он.
Ломинадзе акцентировал внимание на статистических данных, связанных со сферой суррогатного материнства. По его информации, закон о суррогатном материнстве в Грузии впервые был принят в 1997 году, а первый ребенок этим методом родился в 2007 году. В настоящее время в стране действуют 26 учреждений, предоставляющих указанную услугу, при этом большинство пользующихся сервисом являются гражданами иностранных государств:
«Сегодня в Грузии существует 26 учреждений, предоставляющих эту услугу, и в большинстве своем пользующиеся этим сервисом не являются гражданами нашей страны — [местные жители] составляют лишь несколько процентов. Количество детей, рожденных методом суррогатного материнства с 2012 года по сегодняшний день, составляет около 13 100. Также заслуживает внимания статистика пересечения границы Грузии детьми, рожденными методом суррогатного материнства, которая в 2019 году составляла всего до 400 детей, а по данным 2026 года эта цифра приближается почти к 3 000».
По заявлению председателя комитета, суррогатное материнство сопряжено с рисками нарушения прав женщин и детей, траффикинга, а также рисками этического характера.
Он обратил внимание и на те случаи, когда лицо, подписавшее договор, отказывается от ребенка, рожденного методом суррогатного материнства, и ребенок остается на попечении государства.
«Суррогатное материнство сопровождается серьезными рисками, связанными с нарушением прав женщин, детей, траффикингом и этическими вопросами. Проблемным является также положение детей, рожденных методом суррогатного материнства, когда родитель, то есть лицо, подписавшее договор, отказывается от ребенка и он остается на государственном попечении. На сегодняшний день на попечении государства находятся 18 детей, рожденных методом суррогатного материнства», — заявил Ломинадзе.
Напомним: правящая партия в очередной раз анонсировала запрет суррогатного материнства — на этот раз и для граждан Грузии. На ин-витро оплодотворение ограничение распространяться не будет, и этим сервисом смогут воспользоваться как грузины, так и иностранцы. По заявлению лидера парламентского большинства Ираклия Кирцхалия, работа над новым документом все еще продолжается, и конкретные детали станут известны позже.
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