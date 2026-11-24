«Казино в Грузии работают уже много лет и являются, в том числе, одной из составляющих туристической отрасли», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам главы правительства, грубое вмешательство в деятельность этого сектора приведёт к серьёзным проблемам в экономике и туристической отрасли страны.

«Казино в Грузии работают уже много лет и являются, в том числе, одной из составляющих туристической отрасли. Именно так развивался этот сектор. Соответственно, если резко и грубо вмешаться в его деятельность, это создаст принципиальные, фундаментальные проблемы для экономики и туризма страны. Что касается Патриархии, у нас с ней постоянно поддерживается связь, и в этом отношении никаких проблем нет», – заявил премьер-министр.