В целом, всего было семь стран, где разрешено коммерческое суррогатное материнство, теперь останется шесть — С этической точки зрения существует множество проблем. Главная проблема — эксплуатация женщин, которая напрямую связана с суррогатным материнством — Соответственно, мы приняли это принципиальное решение, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя решение о полном запрете суррогатного материнства в Грузии.

Он также объяснил, почему не было принято решение о частичном регулировании суррогатного материнства, отметив, что каким бы ни было регулирование этой сферы, проблема эксплуатации не решается.

«С суррогатным материнством связаны различные проблемы. В целом, всего было семь стран, где разрешено коммерческое суррогатное материнство, теперь останется шесть. С этической точки зрения существует множество проблем, главная из которых — эксплуатация женщин, напрямую связанная с суррогатным материнством. Явление, которое называется суррогатным материнством, крайне тяжело прежде всего с точки зрения эксплуатации женщин. Соответственно, мы приняли это принципиальное решение. Несмотря на то что этот сектор занимал определённую долю в экономике страны, мы всё же приняли принципиальное решение, руководствуясь именно этими этическими соображениями.