Кобахидзе о суррогации: Главная проблема — эксплуатация женщин
В целом, всего было семь стран, где разрешено коммерческое суррогатное материнство, теперь останется шесть — С этической точки зрения существует множество проблем. Главная проблема — эксплуатация женщин, которая напрямую связана с суррогатным материнством — Соответственно, мы приняли это принципиальное решение, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя решение о полном запрете суррогатного материнства в Грузии.
Он также объяснил, почему не было принято решение о частичном регулировании суррогатного материнства, отметив, что каким бы ни было регулирование этой сферы, проблема эксплуатации не решается.
«С суррогатным материнством связаны различные проблемы. В целом, всего было семь стран, где разрешено коммерческое суррогатное материнство, теперь останется шесть. С этической точки зрения существует множество проблем, главная из которых — эксплуатация женщин, напрямую связанная с суррогатным материнством. Явление, которое называется суррогатным материнством, крайне тяжело прежде всего с точки зрения эксплуатации женщин. Соответственно, мы приняли это принципиальное решение. Несмотря на то что этот сектор занимал определённую долю в экономике страны, мы всё же приняли принципиальное решение, руководствуясь именно этими этическими соображениями.
Эксплуатация женщины является неотъемлемым элементом суррогатного материнства. Соответственно, как бы ты ни регулировал эксплуатацию, она остаётся эксплуатацией. Исходя из этого, регулирование не решает коренную проблему», — заявил Кобахидзе.
На вопрос журналиста: «Суррогатное материнство — это проблема, а популяризация азартных игр — спасение нации?» — Кобахидзе отметил, что это совершенно разные вопросы. При этом он пояснил, что жёсткое вмешательство в игорный бизнес нанесло бы ущерб как экономике, так и туризму.
«Это две разные вещи. В Грузии казино работают уже много лет, и это, в том числе, одна из составляющих туристического сектора. Именно так развивалась эта отрасль. Соответственно, если резко и жёстко затронуть этот сектор, это вызовет принципиальные проблемы, серьёзные проблемы для экономики страны и туризма. Мы ничего не упрощаем, это была ложь. Напротив, определённое направление было поставлено в рамки, никакого упрощения не было. У нас постоянная коммуникация с Патриархией, и в этом отношении никаких проблем нет… Разумеется, мы также проводили консультации по вопросу суррогатного материнства. Их позиция заключалась в том, что суррогатное материнство предпочтительнее запретить. Мы проводим консультации, однако в конечном итоге, безусловно, по каждому вопросу государство принимает собственное независимое, суверенное решение. Вместе с тем очень важным элементом процесса принятия этого решения является выслушивание Патриархии, Церкви и учёт их мнения. Именно в таком формате проходили консультации по вопросу суррогатного материнства», — заявил Кобахидзе.
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