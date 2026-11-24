«В настоящее время завод получает нефть из Ливии, а не из России. На этом основании Еврокомиссия предлагает странам – членам ЕС исключить предприятие из списка подсанкционных объектов», – говорится в статье.

Еврокомиссия предлагает странам – членам Евросоюза исключить нефтеперерабатывающий завод в Кулеви из санкционного списка. Об этом сообщает издание The Kyiv Independent.

Для справки: 23 июля Совет ЕС утвердил 21-й пакет ограничительных мер против России. В санкционный список попал и нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Кулеви. Для вступления санкций в силу был установлен шестимесячный переходный период.

Позднее компания Black Sea Petroleum распространила заявление о том, что с 23 августа расположенный в Кулеви нефтеперерабатывающий завод полностью перешел на переработку нероссийского сырья, успешно завершив процесс замещения российской нефти.