Еврокомиссия предлагает странам ЕС исключить нефтеперерабатывающий завод в Кулеви из санкционного списка
Еврокомиссия предлагает странам – членам Евросоюза исключить нефтеперерабатывающий завод в Кулеви из санкционного списка. Об этом сообщает издание The Kyiv Independent.
Согласно статье, в ответ на угрозу введения санкций ЕС завод принял решение диверсифицировать источники поставок нефти.
«В настоящее время завод получает нефть из Ливии, а не из России. На этом основании Еврокомиссия предлагает странам – членам ЕС исключить предприятие из списка подсанкционных объектов», – говорится в статье.
Для справки: 23 июля Совет ЕС утвердил 21-й пакет ограничительных мер против России. В санкционный список попал и нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Кулеви. Для вступления санкций в силу был установлен шестимесячный переходный период.
Позднее компания Black Sea Petroleum распространила заявление о том, что с 23 августа расположенный в Кулеви нефтеперерабатывающий завод полностью перешел на переработку нероссийского сырья, успешно завершив процесс замещения российской нефти.
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