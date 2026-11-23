«28 ноября исполняется два года с тех пор, как Ираклий Кобахидзе заявил, что власти не будут ставить в повестку дня вопрос об открытии переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года.

Организаторы запланированной на 28 ноября в Тбилиси акции протеста выступили с обращением к гражданам и призвали их присоединиться к субботнему маршу. Движения «Observers / Наблюдатели» и «Один народ — одна Грузия» заявляют, что «вместе мы сможем вернуть друзей нашей страны, доверие и место в свободном мире».

За этим решением последовал массовый протест. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы защитить собственное будущее, будущее своих детей и европейский выбор Грузии. Власти арестовали, избили и подвергли пыткам сотни человек, а против вышедших на улицу граждан применили химическое оружие.

За эти два года правительство Иванишвили еще сильнее отдалило страну от свободного мира и наших международных партнеров. Грузию, у которой была возможность стать лидером развития в регионе, оно привело к политической изоляции. Под угрозой оказались те перспективы, которые сотрудничество с Европой открывало перед нашими гражданами и их семьями.

В то же время жизнь людей стала еще дороже. Каждый день нам приходится думать о том, как купить еду и лекарства, как оплатить коммунальные услуги и обеспечить свои семьи. Многие сограждане по-прежнему вынуждены покидать родину и близких в поисках лучшей жизни.

Власть, которая должна заботиться о решении этих проблем, сталкивает людей друг с другом и оставляет их один на один с нуждой, ввергая страну в противостояние и хаос. Но эти два года показали и другое: мы можем рассчитывать друг на друга. Несмотря на разные взгляды, нас объединяет общее стремление — жить в свободной и справедливой стране, где ценится труд, где молодежь имеет возможности для развития и ни один человек не брошен на произвол судьбы. В государстве, главной ценностью которого является человек».