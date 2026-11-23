Самадашвили: Суррогация требует жесткой регуляции, однако её полный запрет не имеет никакого оправдания
Власти также не беспокоит судьба грузинских семей, которые в результате запрета суррогатного материнства лишаются шанса родить биологического ребенка — Папуашвили, например, с вызывающим цинизмом объясняет демографический кризис экономическим «процветанием»», — заявила один из лидеров партии «Лело — Сильная Грузия» Саломе Самадашвили.
По ее словам, суррогатное материнство требует строгого регулирования, однако его полный запрет не имеет никаких оснований.
«В общественном транспорте Европы очень часто можно увидеть грузинских женщин с усталыми лицами и печальными глазами. Если они разговаривают по телефону, можно услышать, как они звонят членам семьи, спрашивают, что им нужно, как отправить деньги, что им послать. Если заговорить с этими смелыми женщинами, которые уехали за границу, чтобы спасти свои семьи, и занимаются физическим трудом, в основном работая помощницами по хозяйству, можно узнать, что они мечтают вернуться домой.
Иванишвили уже запретил им участвовать в выборах. И ничего, что они содержат огромное количество людей в обнищавшей по его вине Грузии.
В результате запрета суррогатного материнства к рядам этих женщин, вероятно, присоединятся многие другие.
Грузия Иванишвили не может предложить им никаких альтернативных возможностей трудоустройства. Не все могут работать в колл-центрах, обворовывая европейцев. Однако и эту «индустрию» европейцы вскоре пресекут в Грузии. Этот вопрос стал одним из приоритетных в Европе.
Власти также не беспокоит судьба грузинских семей, которые в результате запрета суррогатного материнства лишаются шанса родить биологического ребенка. Папуашвили, например, с вызывающим цинизмом объясняет демографический кризис экономическим «процветанием».
Суррогатное материнство требует строгого регулирования, но его полный запрет не имеет никаких оснований», — заявила Самадашвили.
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