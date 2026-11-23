Власти также не беспокоит судьба грузинских семей, которые в результате запрета суррогатного материнства лишаются шанса родить биологического ребенка — Папуашвили, например, с вызывающим цинизмом объясняет демографический кризис экономическим «процветанием»», — заявила один из лидеров партии «Лело — Сильная Грузия» Саломе Самадашвили.

По ее словам, суррогатное материнство требует строгого регулирования, однако его полный запрет не имеет никаких оснований.

«В общественном транспорте Европы очень часто можно увидеть грузинских женщин с усталыми лицами и печальными глазами. Если они разговаривают по телефону, можно услышать, как они звонят членам семьи, спрашивают, что им нужно, как отправить деньги, что им послать. Если заговорить с этими смелыми женщинами, которые уехали за границу, чтобы спасти свои семьи, и занимаются физическим трудом, в основном работая помощницами по хозяйству, можно узнать, что они мечтают вернуться домой.