В своём обращении Хоштария говорит о процессах рассмотрения Конституционным судом вопроса о запрете партий и отмечает, что частью цикла ускоренных действий «Грузинской мечты» являются именно проходящие в Конституционном суде процессы вокруг упразднения партий, в ходе которых «темпы ускорения просто превращают судей в посмешище».

Угомонить Путина – это угомонить «Грузинскую мечту», и наоборот — По различным геополитическим причинам Путин счёл, что эта осень и начало следующего года — возможность для его деструктивных и агрессивных действий, которой ему необходимо воспользоваться, поскольку впоследствии это окно возможностей закроется — Соответственно, Путин и «Грузинская мечта» в ускоренном темпе активизировались в рамках этого, по их мнению, окна возможностей и торопятся, — об этом пишет лидер партии «Дроа» Элене Хоштария в письме, распространённом из тюрьмы.

«Я хочу рассказать вам, на каком этапе борьбы мы находимся, с какими вызовами сталкиваемся, какие опасности нам угрожают и что нам необходимо делать. Вы, вероятно, заметили, что действия «Русской мечты» находятся в очень чёткой синхронной взаимосвязи с международными действиями Путина. Угомонить Путина – это угомонить «Грузинскую мечту», и наоборот. В этом нет ничего удивительного. Здесь важно одно обстоятельство: по различным геополитическим причинам Путин счёл, что эта осень и начало следующего года — возможность для его деструктивных и агрессивных действий, которой ему необходимо воспользоваться, поскольку впоследствии это окно возможностей закроется. Соответственно, Путин и «Грузинская мечта» в ускоренном темпе активизировались в рамках этого, по их мнению, окна возможностей и торопятся.

У нас эти действия выразились в заметном ускорении цикла предпринимаемых шагов. Это Конституционный суд, где темпы ускорения просто превращают судей в посмешище. Это демонстративный отказ от поездки на саммит в Брюсселе, углубление контактов с Москвой и одновременно очень быстрое начало переговоров в Беларуси, являющейся вассалом Москвы. Естественно, все мы понимаем, что переговоры на высоком уровне в Минске между внешнеполитическими ведомствами — это интеграционный процесс с Россией. Параллельно с этим — делегация церкви в Москве, процессы аннексии и общая картина резко выраженного противостояния с Западом и столь же выраженного сближения с Россией.

Именно в этом контексте, разумеется, находится и этот конституционный иск. Помимо того, что в нём содержатся тексты, написанные непосредственно для российского государства, сам запрет оппозиции также является подарком, преподносимым России. Таким образом ей дают понять, что не только будут фальсифицировать выборы и не допускать оппозицию к власти, но и вообще не оставят в Грузии прозападной оппозиции. Именно этой цели служит данный иск.

Кроме того, мы видим, что и Путин в отношении Украины, и Бидзина — в отношениях с Западом и Путиным — пытаются сформировать новый статус-кво, который, по их мнению, позволит им в дальнейшем закрепить ситуацию со значительно более сильных позиций. Такова их стратегия.

Теперь о том, что происходит в действительности. В реальности у России нет никакого серьёзного окна возможностей. Напротив, скорость, с которой действуют Путин и Иванишвили, явно приводит к тому, что они совершают ошибки, и у нас появляется возможность воспользоваться этими ошибками. Эти ошибки ещё больше повышают перспективы объединения усилий Европы и Америки, укрепляют Европу и приближают дальнейшие шаги Запада, которые будут гораздо болезненнее для России. Мы увидим это уже в ближайшее время.

Соответственно, наша главная задача — сосредоточиться, хорошо осмыслить, на каком этапе мы находимся, не впадать ни в отчаяние, но и не упускать из виду происходящие события и, самое главное, точно понимать, что нам необходимо делать. Конкретнее, что именно мы должны предпринять?

Первое, что я хочу сказать: наши результаты будут практически арифметически пропорциональны приложенным нами усилиям. Насколько больше усилий мы приложим, настолько лучше будет результат. Чем больше людей будет участвовать в сопротивлении, тем значительнее будет результат. Чем меньше людей будет участвовать в сопротивлении, тем скромнее будет результат, однако он обязательно будет.

В чём заключается нынешнее сопротивление:

Представление альтернативы со стороны оппозиционных партий. Благодаря правильным действиям оппозиции процесс в Конституционном суде позволил обозначить ту альтернативу, о которой мы так долго мечтали, которой хотели и в которой нуждались. Эта альтернатива очевидна как для грузинского общества, так и для Запада. Здесь очень хорошо проявились единство партий вокруг идеи, разнообразие между ними и, самое главное, высокая компетентность и преданность интересам Грузии. Это результат, которого оппозиция уже добилась в Конституционном суде и который имеет огромное значение для нашей борьбы. Наше сопротивление на данном этапе, безусловно, требует массового участия людей. Массовость нужна не для удовлетворения собственных амбиций, а для решения стратегической задачи: на фоне активизации России и Иванишвили все должны увидеть, что Иванишвили не достиг своей цели и не смог передать Путину ни грузинскую оппозицию, ни грузинское общество. Это имеет решающее значение. Каких бы технических успехов Иванишвили ни добивался в реализации собственных шагов, пока существует протестующее грузинское общество и грузинская прозападная оппозиция, его цели не достигнуты. Исходя из этого, массовость сегодня является стратегической целью, и продемонстрировать её мы сможем на акции 28 ноября.

Кроме того, очень важна непрерывность сопротивления, и в этом отношении субботние акции имеют большое значение. Разумеется, субботняя акция не исключает возможности дополнить эту непрерывность другими элементами — как в регионах, так и в Тбилиси. Я также консультируюсь по этому поводу со своими коллегами, чтобы дополнить субботний марш другими определёнными формами протеста».

Поддержка СМИ. Сегодня поддержка СМИ — это не просто поддержка дорогих нам журналистов, которую они, безусловно, заслуживают, но и стратегическая задача. Пока существует объективная пресса, эффективность наших действий неизмеримо выше. Кроме того, возможности разоблачения системы также становятся неизмеримо шире. Соответственно, мы не должны забывать о поддержке СМИ, в том числе финансовой, и не должны её прекращать. Безусловно, каждый индивидуальный протест и акт неповиновения, подобные протестам Вахо Саная и Торнике Размадзе, имеют чрезвычайно большое значение, поскольку придают огромную силу нашим общим усилиям. Поэтому, что бы мы ни могли сделать, а это вопрос индивидуального решения каждого, мы всегда должны помнить, что это укрепит нашу борьбу.

И наконец, сейчас мы находимся на этапе, когда Россия и Иванишвили почувствовали свою безнаказанность и позволяют себе всё больше. На этом этапе они уже допустили и ещё допустят немало ошибок. Мы должны подготовиться к следующему этапу — ответным действиям, для которых необходимо продемонстрировать наше сопротивление.

До конца!»

— пишет Элене Хоштария.