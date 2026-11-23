Делегация парламента Грузии участвует в 72-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине
Постоянная делегация парламента Грузии участвует в 72-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО (NATO PA).
Делегацию возглавляет председатель Комитета по внешним связям парламента Грузии, руководитель постоянной делегации Грузии в Парламентской ассамблее НАТО Николоз Самхарадзе.
В состав делегации входят: председатель Комитета по образованию, науке и делам молодёжи Мариам Лашхи и председатель Комитета по европейской интеграции Леван Махашвили.
Сессию Парламентской ассамблеи НАТО принимает парламент Германии, в ней участвуют члены парламентов 32 государств — членов Альянса, а также стран-партнёров.
Основными темами обсуждения на сессии являются: безопасность Альянса, развитие оборонной промышленности, наука и технологии, а также поддержка Украины.
Перед Ассамблеей с речью выступили: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Украины Евгений Хмара.
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