В частности, ЕК предлагает максимально усилить проверки российских заявителей на Шенген, включая их связи с российскими госструктурами и лицами, находящимися под санкциями, а также поддержку ими режима Владимира Путина. На внешних границах таможенным органам рекомендуется проводить систематические опросы граждан РФ и снятие отпечатков пальцев.

Согласно документу ЕК, планируется полный запрет на въезд в страны Шенгенской зоны участников боевых действий против Украины, российских спортсменов, а также резкое усиление контроля за российскими туристами, которые в прошлом году получили 680 тысяч виз.

Государствам-членам ЕС рекомендуется не принимать заявления от граждан РФ через посольства и консульства в третьих странах, таких как Грузия, Армения, Казахстан, Сербия, Турция или ОАЭ; отказаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия, а срок рассмотрения документов увеличить до максимальных 45 дней.

Также странам ЕС рекомендуется рассмотреть возможность выдачи виз с ограниченной территориальной действительностью — только в стране, которая одобрила документ, без возможности свободно передвигаться по Шенгенской зоне. Наконец, государства Евросоюза, рассматривая платежеспособность заявителей, должны учитывать, что карты российских банков не работают на территории ЕС, говорится в документе ЕК.

«Граждане РФ по-прежнему представляют серьезную угрозу безопасности Евросоюза, в том числе из-за гибридных угроз, дезинформации, диверсий, шпионажа и других враждебных действий», — подчеркивает ведомство.

В отдельном сообщении еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера от 23 ноября также указывается, что туристические визы россиянам предполагается выдавать только в «отдельных документально обоснованных случаях», пишет Deutsche Welle. Что именно под этим подразумевается, Бруннер не уточнил.

Согласно рекомендациям ЕК, странам ЕС также предписано больше не признавать российские паспорта без биометрических данных из-за высоких рисков мошенничества и угроз безопасности и требовать, чтобы полисы медицинского страхования для поездки были оформлены компаниями за пределами РФ.

Еврокомиссия также рекомендует оценивать, не связаны ли российские заявители, указавшие целью поездки туризм, с режимом Путина и не поддерживают ли они его. Ведомство считает, что такие граждане могут представлять угрозу из-за возможного распространения пропаганды в поддержку войны против Украины или лоббирования интересов правительства РФ.

«В отношении российских граждан, путешествующих с целью туризма, очень строгий подход оправдан, поскольку становится все сложнее установить цель поездки <…> Если установлено, что имеются обоснованные сомнения в достоверности заявлений, сделанных заявителем, или в его намерении покинуть территорию государств-членов до истечения срока действия визы, в выдаче визы должно быть отказано», — говорится в материалах ЕК.