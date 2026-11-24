В понедельник, 23 ноября, Таджикистан заявил, что вышел из состава Международного уголовного суда (МУС) в тот же день, когда страну посетил глава Кремля Владимир Путин. Об этом сообщает Le Monde

Таджикистан опубликовал официальное сообщение о выходе из Римского статута Международного уголовного суда, отметив, что это решение вступило в силу 20 ноября 2026 года – в день визита Путина. Ведь, как ожидается, члены МУС должны арестовать Путина, если он ступит на их территорию.

Путин разыскивается судом с 2023 года вместе с уполномоченной по правам детей Марией Львовой-Беловой за незаконную депортацию украинских детей. Глава Кремля посетил Таджикистан по пути из китайского Шэньчжэня после проведения саммита с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.